Rocío Marengo compartió la foto que confirma que comenzó la búsqueda de su propio hijo: “Voy por vos bebito”

Rocío Marengo sigue estando en boca de todos y esta vez no tiene nada que ver la familia Fort ni ningún rumor de su pasado. Más bien, la excelente noticia es sobre su presente y un hermoso futuro en el que se le cumplirá su sueño de vida: la maternidad.

Días atrás, la modelo dijo en las redes que ansía con todas sus fuerzas ser mamá y que se pondría en acción para lograrlo. Y eso está sucediendo ahora. ¡Si! La misma Rocío se mostró en Instagram comenzó con los primeros análisis clínicos para poder cumplir con su deseo de tener un hijo.

Tras disfrutar de una Semana Santa junto a su familia en Bahía Blanca, la artista que triunfa en Chile reveló que tenía que estar en Buenos Aires y jugó con la intriga respecto al motivo de su viaje programado pero luego se dejó llevar por la felicidad y reveló la buena nueva.

“¡Ya en Buenos Aires! ¡Ay, qué lindo fin de semana que pasé con mi familia chiquis! ¡Ya extraño, ya extraño! Pero hoy es un día importante, tenía que estar en Buenos Aires, así que tempranito me tomé el vuelo y ahora a dejar mis valijas”, dice en las historias de las redes sociales.

“¡No les puedo contar más!”, sostuvo ante las miles de preguntas que le llegaron por mensajes privados.

Y claro, la ansiedad y emoción fueron fuertes y le contó a sus 944 mil seguidores que pronto llegará su ansiado bebé. “¡Feliz! #Pasoapaso, #Voyporvosbebitomio”, escribió sobre una fotografía en la que se la ve con tapabocas, sentada en una silla a punto de someterse a una extracción de sangre.

El emoji de una mujer embarazada cerró cualquier duda que pudiera llegar a despertar la selfie de Marengo.

Rocío Marengo ya empezó con la búsqueda de su hijo

Rocío Marengo será mamá en muy poco tiempo

La modelo ya no tendrá que hablar más en futuro cuando hable de su maternidad porque ya comenzó con el proceso para cumplir su sueño de tener a su propio hijo en brazos. En las redes sociales ha hablado bastante del tema y ahora ya confirmó que empezó con los análisis de la primera etapa.

“¿Vas a ser mamá? Me muero de amor”, le consultó una de sus seguidoras días antes de que publicara la foto que lo confirmaría. A lo que Rocío marengo respondió: “Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”.

Rocío Marengo apuntó contra la ex de Eduardo Fort.

La artista sigue en pareja con Eduardo Fort y continúan con su apuesta de llevar una relación de bajo perfil, así como lo vienen haciendo desde hace seis años.

“Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”, confió en una entrevista sobre el empresario que ya es padre de Macarena y los mellizos Angie y Pietro.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, agregó en la nota con la revista Pronto.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

Sobre su bebé comentó: “¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y a mi bebé y a mí nos acompañará mientras esté en pareja”.