A Carmen Barbieri se le fueron las manos y terminó tocando las partes íntimas de Graciela Alfano

Graciela Alfano y Carmen Barbieri son dos de las vedettes más reconocidas de nuestro país, siguen activas en los medios de comunicación y volándole la cabeza a sus seguidores de todos los tiempos con las poses que hacen y frases que tiran frente a la cámara.

Resulta que esta semana, la actriz visitó a la capocómica a su programa “Mañanísima” y apenas ingresó al estudio protagonizaron un momento hot que levantó la temperatura y el rating del ciclo.

Graciela quiso revelar frente a las cámaras un secreto respecto a su vestimenta y Carmen la sorprendió porque comprobó ella misma lo que sospechaba: que Alfano no llevaba ropa interior. En realidad no llevaba nada puesto, solo un tapado de color negro y medias de lycra.

Graciela Alfano y Carmen Barbieri protagonizaron un momento caliente en la televisión

La ex panelita de “Socios del espectáculo” comentó: “Tengo un problema... tengo este tapadito...” e inmediatamente la madre de Fede Bal la interrumpió. La hizo poner de espaldas a la cámara y exclamó: “¡Está desnuda! ¡Sos una genia!”.

A lo que Graciela explicó: “Es que esto tiene un solo botón y queda como abierto”, es decir que estaba sin ropa interior en la parte de arriba de su cuerpo y el saco le quedaba como si fuera un vestido abotonado al frente.

Y la cosa siguió porque Barbieri se la jugó al taparle con sus manos las lolas a Graciela y dijo ante los televidentes: “¡Ven, ven! ¡Está desnuda!”. Y luego lanzó: “Estaba desnuda, le tapé las tetitas. Pero no pasa nada, hay cosas peores que eso.

Por qué renunció Graciela Alfano a “Socios del espectáculo”

En el programa de Carmen Barbieri, Graciela Alfano tiró como un bomba su renuncia como panelista al ciclo de chimentos de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llamado “Socios del espectáculo”. “Termina mi contrato a fin de mes, no lo renovamos pero todo divino. Yo puedo ser una genia pero si lo pongo nervioso al conductor, no sirvo y hay que tener esta inteligencia de saber dónde uno sirve y dónde no”.

Pampito Perello le consultó a la diva si se sumaría a “LAM” y la respuesta fue picante: “Ay, qué me están diciendo, no sé... Habría que preguntarle a Ángel, a ver qué decide”.

“¿Dónde te sentiste más cómoda en ‘LAM’ o en ‘Socios del Espectáculo’?”, le preguntaron y sin filtros dijo: “Cómoda me siento en todos lados, pero acá como que no tengo participación porque no les importa, o sea, no entra; Ángel tiene más criterio de show, más quilombo... Yo estoy mejor en un lugar de show. Yo lo que quiero es que el programa salga bien”.

Luego, en el aire de “Socios del espectáculo”, Alfano explicó: “Hay que sacarse las cosas para afuera, hay que hablar, yo soy una persona espontánea y ese me pareció que era un buen momento... Es una decisión que se tomó ahora y me pareció que estaba bueno decirlo, viste que acá se dijo que yo me iba a conducir otro programa, tengo varias propuestas pero no tiene nada que ver con eso, de onda se los digo, hay momento en los que hay que tomar decisiones. Adri, cuando empezamos el programa, te lo dije muy claramente: ‘che, ¿yo a vos te gusto?’. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan, señora”.

“Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos. Tengo que hacer una confesión, yo cada vez que abro la boca vos sufrís Adrián, yo lo sentí. Uno tiene que entender que yo soy Alfano, puedo sumar muchísimo... Pero el momento no me miraban y no porque son mala gente o son maleducados, tal vez era porque no tenía que ver con la característica del programa, entonces yo estaba acá pintada. Uno empieza la carrera como clack, pero no la termina... Adrián te lo digo así en la cara, vos sufrís”.