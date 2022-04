Débora Bello y Nico Riera juntos en la nieve: la foto que confirmaría el romance

Hace una semana, empezaron a correr los rumores de que Débora Bello, luego de separarse de Diego Torres, habría comenzado una relación con Nico “Tacho” Riera. Cuando parecía diluirse la versión, Juariu, influencer especialista en detectar amoríos, descubrió una foto de la modelo con el actor disfrutando juntos de la nieve.

Las especulaciones de un amor entre Débora y Riera comenzaron en ‘Socios del Espectáculo’, donde Rodrigo Lussich contó que se vieron en Miami y que allí se empezó a formar este romance. “Están muy enamorados y se van a ir a las paradisíacas playas de Costa Rica”, había dicho el conductor.

El descubrimiento de Juariu: Nico Riera y Débora Bello comparten en la nieve

Ninguno de los dos salió a hablar al respecto y un descubrimiento de Juariu, influencer especialista en detectar relaciones de famosos, dio cuenta del nuevo affaire. Juariu mostró una imagen que publicó Débora a sus historias de Instagram, junto a un grupo esquiando en la nieve. La particularidad es que dentro de ese grupo se encuentra Nicolas Riera.

Más detalles de la relación entre Débora Bello y Nico Riera

En “Socios del espectáculo”, Rodrigo Lussich contó: “El tema es que hay nuevos indicios en las redes porque algo pasa. Él está acá y ella está en Miami. Nos llamó la atención que habían estado los dos en Aspen. Pero mirá ahora...”, comentó y mostró más pruebas.

“Tienen una amiga en común que sube unas fotos desde Buenos Aires donde dicen ´te extrañamos´. ¿A quién le dice Tacho y su amiga ´te extrañamos´? Y todos los posteos donde está la amiga en común, Débora le pone ´me gusta´”, comentó.

“Lo llamativo es que Débora Bello no le da like a todos los posteos de esta Laura Villar. Sólo a los que está Tacho Riera”, exclamó Lussich respecto al ex de Silvina Escudero y la ex del cantante de “Color esperanza”.

Diego Torres y Débora Bello, junto a su hija Nina

“Digamos que más allá de esta coincidencia fotográfica, hay algún otro dato dando vueltas que por ahora los vamos a tener guardados en la cajita de datos de Socios”, sumó Adrián Pallares, el co-conductor del ciclo de chimentos.

Se agregó que Diego Torres, con quien Débora tuvo una relación de 17 años, ya lo sabría y que incluso él ya estaría rehaciendo su vida amorosa, con una joven que se llama Martina Díaz.