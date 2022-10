Cuánto cobra Tomás Holder de Gran Hermano por un posteo en Instagram: aumentó un 650%

A pesar de su rápida salida de Gran Hermano, Tomás Holder vive un momento de gran fama y visibilidad, que lo llevó aumentar el precio de sus publicaciones en redes sociales.

El rosarino intentó exponer un alto perfil en la convivencia del reality, pero no le salió para nada bien en la casa al ser elegido como el primer eliminado.

Tomás Holder.

Tras salir de GH, el musculoso pasó por todos los programas de televisión existentes, incluso los que no pertenecen a Telefe.

Holder aprovechó todo este aluvión mediático y aumentó sus ingresos económicos a través de la actividad en las plataformas digitales, según reveló la periodista Maite Peñoñori.

En Intrusos, la panelista aseguró que dispone de una información respecto al cachet que exige Holder en Instagram. “Antes un posteo en sus historias lo cobraba 20 mil pesos, ahora pide 150 mil”, soltó.

Tomás Holder hizo una promesa si vuelve a entrar a Gran Hermano: “Si gano, la casa se la doy a Thiago”

Tras convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder analizó el juego y su relación con el resto de sus compañeros en diferentes programas a los que asistió.

Ante un comentario de Ximena Capristo en ‘Gran Hermano, la noche de los ex’, surgió una promesa del influencer.

“¿Sabés qué creo, Tomás? Viste que siempre, en Gran Hermano, hay un repechaje. A mí me parece que vos tendrías que entrar, ser vos y no ese personaje que inventaste, ganarte la casa y los 15 millones de pesos. Te lo merecés”, le dijo Capristo.

Y Holder respondió: “Igual, te soy sincero y digo la verdad, si yo llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago porque creo que le hace mucha falta”.

“Thiago sale segundo, te lo firmo acá”, cerró Capristo, en referencia a unos de los concursantes que ya perfiló como una de los favoritos de la casa.