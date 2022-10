Jorge Rial destrozó a Santiago del Moro por su aspecto físico y lo tildó de “chico raro”

Jorge Rial generó una polémica impensada al opinar de Santiago del Moro de forma despectiva en su programa de radio. El periodista, quien fue conductor de varias ediciones de Gran Hermano, apuntó contra uno de los conductores más importantes de Telefe.

En pleno auge del reality, Rial fue picante al referirse a su colega, pero no a la forma en cómo hace su trabajo, sino que opina sobre el aspecto físico de una de las figuras del canal.

“Estábamos comentando las teorías y una es por qué Santiago del Moro no tiene barba”, dijo uno de los periodistas de Radio Diez.

“Es un chico raro. Qué se yo, no sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad en las redes. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial”, opinó Rial al respecto, quien fue el conductor del último Gran Hermano.

“Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo, porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas... parece un pibe... Y tiene como 50 años ya”, añadió Jorge a su comentario sobre Del Moro.

“Está siendo desgastado por el canal, que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada”, lanzó fuerte también sobre el canal y deslizó que no cuidan a una de sus figuras, quien condujo en los últimos años grandes éxitos de Telefe.

“Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando. Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas”, cerró.

Jorge Rial reveló un dato clave de la estrategia de Marianela Mirra para ganar Gran Hermano

Jorge Rial fue el conductor de varias temporadas del reality, por lo que sabe muchos detalles que nunca comentó. En esta ocasión, reveló algunos detalles que formaron parte de la gran estrategia que Marianela Mirar utilizó para ganar el reality cuando formó parte de él.

“Este programa es una olla con una sopa, donde está lo que flota, que es lo primero que ves, lo que te llama la atención. Que son los personajes que hoy ya son polémicos”, comenzó detallando en la televisión haciendo referencia a participantes como la maestra acusada de maltratar niños y a “Alfa”.

MARIANELA MIRRA, le tiró un guiño a Tamara de GH 2011: "Le pongo mis fichas, la jujeña puede ser una Marianela", opinó.

Además, luego de realizar ese comentario aseguró que tras esos personajes se encuentran otros que aún no se ven: “Eran las ‘Marianelas’ de aquel ‘Gran Hermano’”.

Con estas palabras declaró que, al principio de la temporada del año 2004, Marianela Mirra “era una participante más, no movía la aguja”. “Era intrascendente hasta que hizo la espontánea y explotó ¡Esos son los del fondo de la olla! Que todavía no los vimos, y no sabemos quiénes son”, agregó el exconductor de Gran Hermano.