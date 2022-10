Los padres de Nacho y de Thiago de Gran Hermano hablaron del posible romance que revoluciona las redes

Nacho y Thiago son la pareja más deseada de Gran Hermano en las redes, donde los “shippearon” con videos en los que se los vio muy compinches y mimosos. Los seguidores del programa sueñan y desean que los participantes inicien una relación y lo manifestaron de forma contundente al apodarlos como “Nachiago”.

Los videos del integrante de “Los Monitos” y Thiago, que están en distintos bandos, se viralizaron. Y si bien sus “amigos” están enfrentados, entre ellos hay una relación especial que traspasa la pantalla.

Por lo que, al respecto, opinaron los padres de ambos y dieron su visión sobre el posible romance. El papá de Nacho no descartó la posibilidad de que exista algo entre los jóvenes y el de Thiago lo descartó al asegurar tajante que su hijo es “muy machito”.

Rodolfo Castañares es el papá de Nacho, quien vive en Madrid, ópinó de la relación de su hijo y el joven con el que muchos empatizaron dentro y fuera de la casa. “¿Existe una posibilidad de este ‘Nachiago o no?’ Porcentajes”, le preguntaron desde el canal de Youtube Nick News.

“Yo creo que no. Lo que hay es, ¿sabés qué? Es la mejor definición de un amor incondicional. A veces el amor incondicional se confunde y es raro ver a dos hombres que se acarician, por ejemplo. Entonces, entran las etiquetas: ‘Nacho es gay’ o ‘Nacho está enamorado de Thiago’. Y no”, dijo el padre de Nacho.

“Nacho se ha criado en un pueblo muy pequeño, cercano a Barcelona, que se llama Sitges, que la población mayoritariamente es gay, es una población muy diversa y Nacho se ha criado en ese ambiente de libertad de cabeza”, explicó Rodolfo acerca de por qué su hijo se expresa con libertad.

“Yo creo que lo que hay ahí es un amor incondicional. Que se podría traducir en protección, amistad, empatía con Thiago. Yo estoy seguro que si mañana le preguntás a Nacho que siente por Thiago te dice ‘lo quiero’”, afirmó.

Y agregó: “Por eso le dolió tanto cuando Thiago no lo eligió para ir al cine, pero no es que se enfadó porque dijo ‘mi novio ya no me quiere’. Se confunden mucho las cosas. Es la definición de amor incondicional, que lo tiene Nacho con Thiago, pero puede tenerlo con una chica. No pasa por el tema de atracción física sexual”.

“Hay una imagen en la que Nacho le toca la pera a Thiago, lo acaricia y yo miré y dije ‘ah, puede ser’. Y si fuese, sería estupendo. Pero creo que en este caso es parte de una estrategia de juego y aparte hay un cariño especial hacia Thiago. Ninguno de los dos no tienen mamá, creo que ahí hay un tema de conexión con sus historias”, cerró.

El papá de Thiago fue tajante sobre la relación de Nacho y su hijo

El papá de Thiago también opinó sobre el tema, pero fue más escueto y contundente. En una nota con LAM, comentaron la amistad y buena onda entre los jóvenes y el hombre no tardó en asegurar que a su hijo no le gustan los hombres.

“¡Nooo, eh, boludo. Thiago no es gay, Thiago es bien machito, eh...”, le aclaró el padre del participante al notero en vivo.