Los entrenadores coinciden: el método ideal para quemar 78.000 calorías al año y perder 10 kilos de grasa

Entrenadores confirman que mantener el hábito de lunes a viernes equivale a una pérdida de grasa significativa sin necesidad de someterse a entrenamientos de alta intensidad.

La caminata se consolida en 2026 como la disciplina deportiva más exitosa por su accesibilidad y efectividad. Salir a caminar de lunes a viernes permite quemar hasta 78.000 calorías anuales, lo que equivale a perder casi diez kilos de grasa sin someter al cuerpo al impacto de actividades más drásticas.

El éxito de esta actividad reside en su versatilidad, ya que no requiere accesorios costosos ni preparaciones complejas. Además de la pérdida de peso, la ciencia respalda que caminar mejora la circulación sanguínea, reduce los niveles de estrés y ayuda a controlar el azúcar en sangre. Es una herramienta accesible para quienes rechazan el running pero buscan beneficios físicos y mentales.

image La diferencia técnica entre caminar y correr para perder grasa Una de las mayores polémicas es si caminar puede considerarse realmente un deporte. Aunque correr consume más calorías totales por el esfuerzo que implica, caminar utiliza las grasas y el oxígeno como su principal fuente de energía. Esto ocurre porque el walking carece de una fase aérea, permitiendo al organismo optimizar el consumo de tejido adiposo en lugar de agotar rápidamente otras reservas de energía.

Para potenciar estos resultados, los especialistas sugieren ajustar la inclinación y la velocidad en la cinta. Caminar con una inclinación de 10 y una velocidad de 5.5 se considera un método imbatible para activar glúteos, isquiotibiales y el core. Realizar esta actividad por la mañana en ayunas o después de una rutina de pesas maximiza la eficiencia del metabolismo.

image Lo que pasa en tu cuerpo después de 15, 20 y 30 minutos de caminata El impacto en la salud depende directamente de la duración de la caminata. Un trayecto de apenas 15 minutos eleva el bienestar emocional y mitiga molestias menstruales. Al superar los 20 minutos, se estimula el sistema cardiovascular y se activa el tránsito intestinal. Tras media hora de marcha constante, el ejercicio genera un efecto calmante que protege el sistema nervioso frente al estrés psicológico.