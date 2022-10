Cuáles son los nuevos proyectos de Catalina Artusi, la ex “Chiquititas”, que se fue del país: “Feliz en mi nuevo hogar”

Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Lali Espósito, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani, entre otros son solo algunas de las tantas personalidades destacadas que obtuvieron su reconocimiento por haber formado parte de las tiras de Cris Morena, En este caso el foco está puesto en Catalina Artusi, quien decidió encaminar sus proyectos fuera del país.

La actriz de 32 años, luego de participar en Verano del 98, Floricienta y Chiquititas, decidió tomar nuevos rumbos porque sus proyectos en el país no la hacían feliz. Su destino elegido fue México.

Catalina Artusi

Como tantas personalidades, Catalina usó sus redes sociales para compartir sus novedades. Desde su cama tomó una fotografía para mostrar que solo contaba con un colchón y un pequeño televisor para comenzar su camino en México.

“New home”, tituló la imagen. Debajo sumó algunas palabras más para detallar lo que mostraba: “Todo lo que tengo es esto. Sé y confío en que las cosas se van a ir dando. Esfuerzo acompañado de positivismo. Feliz en mi nuevo hogar”.

Catalina Artusi.

En una charla con TN Show, Artusi reveló por qué decidió irse del país y el motivo que la alentó a elegir su destino. “Me dediqué a hacer madre full time y dejé de lado mi carrera”, comenzó haciendo referencia al porqué dejó de dedicarse momentáneamente a su carrera artística.

“Y si bien todo era lindo, nada me llenaba ni me hacía feliz. Todo el tiempo me repreguntaba qué es lo que iba a hacer”, agregó luego de comentar que intentó hacer varias tareas diferentes pero nada era lo correcto para ella.

En cuanto a la decisión de viajar a México, la actriz aseguró que “es un país increíble para los actores porque reúne a todos los artistas de Latinoamérica”. Asimismo, detalló que en ese país es normal ver a artistas extranjeros en la televisión.

Catalina Artusi.

El balance de Catalina Artusi sobre su vivencia en México

Tres meses después de comenzar su travesía en ese país de Norteamérica, Artusi asegura que la experiencia fue “arrancar desde cero”. Además, reveló que inició únicamente con lo poco que se veía en esa fotografía que publicó en su momento.

Catalina Artusi

“Vine con el lema de que estoy como caballo de carrera: voy para adelante, compitiendo conmigo misma, animándome y dándome aliento a diario porque obviamente hay días que estoy re triste, extraño y quiero volver”, reflexionó. Y agregó al respecto: “Estoy convencida de que es así, de a poco, pasito a pasito y mirando al frente”.

Para terminar, dejó un mensaje alentando a quienes quieran viajar y tengan dudas de hacerlo: “Está buenísimo sacarse el miedo, animarse e ir por lo que a uno le hace bien, porque te va a dar felicidad y el motor para levantarte todos los días”.