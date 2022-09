Jimena Barón habría escrito canciones dedicadas a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: los polémicos apodos

Jimena Barón comenzó su carrera como solista en el año 2018, luego del estreno de “La Tonta” su cara fue portada de muchos portales debido a la letra de sus canciones. Luego de “La Cobra” y algunas otras canciones, actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto y el foco apunta a las dedicatorias.

Hace poco tiempo, Gianinna Maradona era amiga de Barón, como también Daniel Osvaldo fue su novio y padre de su hijo Morrison. Hoy en día, la realidad es totalmente diferente ya que Osvaldo y Maradona se encuentran en medio de un romance y la cantante pasó rápidamente del amor al odio por ambas personas.

Jimena Baron y Daniel Osvaldo

Este cambios de sentimientos se vería reflejado en las próximas canciones que la ex Cris Morena lanzará pronto. Según los rumores que recorren las redes sociales, la cantante le puso apodos despectivos a sus “ex”.

En el programa Socios del Espectáculo, la periodista Karina Iavícoli detalló que la grabación del último videoclip dejó al descubierto la letra de una de las canciones. “Toda la gente que participó de las grabaciones da cuenta de que Jimena grabó una canción donde habló claramente de “La araña” y del “Señor infierno” y nadie dudó de que esos apodos estaban destinados a Gianinna Maradona y a Daniel Osvaldo”, aseguró.

Para terminar, Iavícoli aclaró: “A ver ella no es que los nombra en la canción, no eso no va a pasar, para nada, pero quienes compartieron con ella la grabación y los trabajos la escucharon varias veces decir eso. Incluso, parecía que lo decía porque quería que trascendiera”.

Las vacaciones familiares de Jimena Barón en Bariloche

Las antiguas “dedicatorias” de Jimena Barón en sus canciones

En el mismo programa, Rodrigo Lussich hizo referencia a las anteriores canciones que Jmena -como se denomina artísticamente- dedicó a personas que pasaron por su vida. En éxitos como “La Tonta” y “La Cobra” no nombró a Daniel Osvaldo, pero quienes conocen la historia que tuvo con la actriz aseguran que está dedicada al deportista.

“Todos sabemos que esos temas estaban dedicados para él. Bueno, lo mismo pasa ahora con el agregado de Gianinna” recordó el periodista.

En este caso de sus nuevos proyectos musicales, “queda claro lo que piensa Barón de su ex amiga y de su ex pareja”. Según los detalles que se dieron a conocer por quienes presenciaron las grabaciones, a ella le dice “la Araña” y a él “El hombre infierno.