La dolorosa carta de Jimena Barón sobre la maternidad y el “palito” para Daniel Osvaldo y su ausencia

Jimena Barón acostumbra a subir reflexiones a sus redes y esta vez habló sobre la maternidad. La cantante es madre de Morrison, el pequeño que nació de su relación con Daniel Osvaldo, con quien tuvo varios conflictos y uno de ellos es la ausencia de él en la vida del niño.

Momo, apodo del pequeño, vive con la artista y de vez en cuando pasa tiempo con su papá. La última vez que se los vio juntos fue en el cumpleaños del menor, al que Jimena lo invitó y él accedió a ir, pero son más las veces que el niño está con ella y su familia.

Jimena Barón y una reflexión sobre la maternidad que emocionó a muchas madres.

Ante esta situación, la artista reflexionó y compartió unas emotivas palabras con sus millones de seguidores que miles de mujeres aplaudieron. Además, anexó una foto de ella en ese momento, en donde se la ve en su cama con los ojos llenos de lágrimas.

“Simpre me quedo con Momo en su cama hasta que se duerme (ahora que se independizó). A veces (como hoy) apenas siento que se queda dormido me largo a llorar sin mucha razón. Hace pocos años entendí (o más bien senti) que la vida de verdad pasa volando, y que muchos momentos que mi hijo vive como ordinarios y cotidianos, son en realidad extraordinarios y mágicos, y sobre todo, son la cima, no hay nada más arriba que eso”, comenzó.

“El truco es que yo lo sé y el no, y por más que se lo explique hasta que no sea grande no lo va a entender, es una especie de hechizo llamado infancia u oro”, continuó la cantante.

Jimena Barón y una reflexión sobre la maternidad que emocionó a muchas madres.

“No puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres, para antes que todo, seguir siendo mamás”, escribió en otra historia con un “palito” a Daniel Osvaldo que no le hizo fácil esta tarea.

Jimena Barón y una reflexión sobre la maternidad que emocionó a muchas madres.

“Las admiro y abrazo hasta la luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto, y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, por que saben, ellos saben más que nadie”, cerró.

Jimena Barón recibió el apoyo de otras madres que están en su misma situación

Las publicaciones que Jimena hizo en sus historias movilizaron a muchas de sus seguidoras, por lo que decidió compartir su última imagen en el perfil. Allí, explicó que recibió mensajes de otras madres y por eso quiso que el mensaje no se pierda en unas horas.

“No quiero que se borre porque me trajo muchas historias de ustedes que me emocionan desde anoche que lo subí”, justificó Jimena haber publicado sus palabras.

Jimena Barón y su hijo Morrison.

Y agregó: “Cada una con su vida y su historia, pero cuando hay un punto fuerte de conexión se siente muy profundo, se siente compañía. Las leo, las admiro y las celebro. Las abrazo fuerte. Son mis ídolas”.

“Es muy emocionante,saber que no estamos solas ,que somos un grupo de mamás luchando por y para nuestros hijos”, “Una lloradita y se sigue. Todo por nuestros cachorros”, “En pocas palabras, decís algo que es tan duro para algunas, en pocas palabras decís lo que nos pasa a todas”, “No podía terminar de leer.. el nudo en la garganta y la lágrima asomando no me lo permitían”, “Todo perfectamente lo has relatado......lo vivo a diario. Gracias !!!”, fueron solo algunos de los mensajes de agradecimiento que le dejaron.