Jimena Barón emocionó con la sorpresa que le dio a su hijo y por la que Morrison quedó en shock

Jimena Barón emocionó al compartir la sorpresa que le hizo a su hijo, Morrison Osvaldo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. La actriz planeó un viaje a Disney con el niño, y para darle la noticia montó una escena que dejó a “Momo” en shock.

La cantante compartió los videos de la secuencia en la que “engaña” a su hijo al decirle que tendrían una reunión laboral en la que les iban a ofrecer hacer juntos una publicidad de ropa. Y en la charla casual, le advirtió que sería por videollamada.

Lo cierto es que La Cobra tenía un cómplice en Miami, quien fingió ser quien los contrataría, pero luego le dio la noticia a Morrison de que viajará a Disney con mamá. Primero le preguntó si quería hacer la publicidad y cuando el niño accedió, le comentó que no era ese el fin del llamado, sino que él viera a dónde viajará en unos días.

“Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira”, comentó Jimena en el posteo.

“Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme”, contó sobre el tiempo que pasó hasta que Momo le creyó que viajarían.

La enseñanza de Jimena Barón a Morrison que aplaudieron en las redes

Pero no solo el video y el relato de Jimena enternecieron a sus millones de seguidores. Sino también que después de que el niño cayó que regresará a los parques, abrieron su alcancía para ver cuánto dinero logró ahorrar en el último tiempo.

El fin es que él tenga su propio dinero para gastar en algo que él decida en Disney y tenga la satisfacción de poder pagarlo con la plata que fue juntando.

Jimena Barón y su hijo Morrison posaron a puro rock durante la grabación del nuevo disco de “La Cobra”.

“Abrimos la alcancía para que se lleve su propia plata al viaje y se emocionó al ver que ahorró 3480 pesos. Le dije que son 12 dólares”, contó Jimena.

“Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor qué me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio te bajaría la luna”, cerró emocionada.