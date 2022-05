Jimena Barón sorprendió a su mamá en su cumpleaños con un viaje soñado a Mendoza

Jimena Barón eligió Mendoza como destino para disfrutar de unas vacaciones soñadas y a solas con su mamá. Gabriela Barón cumplió años y su hija decidió regalarle un viaje, pero para ponerle un condimento extra, recién al momento de hacer el “check in” le reveló que viajaban a la “tierra del sol y del buen vino”.

Desde que arrancó el año, la actriz se tomó revancha de la pandemia y realizó varios viajes a Miami sola por trabajo; con su hijo Morrison Osvaldo a Europa; con su novio, Matías Palleiro, a México y ahora llegó el turno de su madre, a quien sorprendió con una escapada a Mendoza por motivo de su cumpleaños.

La artista decidió que este era el momento de disfrutar de su mamá, de un tiempo a solas con ella. Por lo que dejó a Momo al cuidado de su niñera, ya que tiene clases, e hizo nuevamente las valijas para viajar a un nuevo destino con una compañía más que especial.

“No lo puedo creer, nos vamos a Mendoza”, dijo la madre de la actriz a la cámara mientras pasaban por la manga que las llevó directo al avión. “Mamá me hace feliz”, escribió La Cobra, emocionada del regalo que planificó especialmente para ella y su madre.

Jimena Barón planificó en detalle el viaje con su madre a Mendoza

El domingo a las 11.20 Jimena Barón y su madre subieron al avión que las trasladó a Mendoza. Se hospedan en el hotel Casa Petrini, ubicado en Tupungato. Y, una vez que se instalaron en el lugar, Las Barón almorzaron en el restaurante del resort y tuvieron una tarde de spa en su primer día.

“Hay un poco de itinerario. Tenemos masajes”, le contó Jimena a su madre, quien no paró de recibir sorpresas en todo el domingo. “Decime si no me puse la 10″, les consultó a sus seguidores sobre el plan que armó en detalle para que su mamá viva estos días como una reina.

Jimena Barón sorprendió a su mamá en su cumpleaños con un viaje a Mendoza.

A juzgar por las historias de la cantante, hará rafting este lunes y tiene planificadas una serie de actividades deportivas y recreativas, ya que no solo vienen a descansar y a degustar vinos, sino también a disfrutar a pleno de las ofertas turísticas de Mendoza.