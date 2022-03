Jimena Barón deslumbró desde México con fotos de espalda en la playa

Jimena Barón se encuentra de vacaciones junto a su novio Matías Palleiro en destinos paradisíacos de México y no duda en compartir todos los detalles a través de las redes sociales.

“Me fui de nuevo y estoy muy feliz. ¿O no se trata la vida de capturar mates, nubes y amaneceres? Felicidad absoluta, será un viaje lleno de aventuras”, compartió la artista en su perfil de Instagram para dar pistas a sus seguidores sobre su inesperado viaje.

Jimena Barón mostró postales de sus vacaciones en México y arrancó suspiros.

Jimena Barón mostró postales de sus vacaciones en México y arrancó suspiros.

Si bien la cantante es muy afecta a mostrar cada detalle de su vida privada, no aclaró desde cuándo está en pareja con el actual galán. No obstante, esto no es motivo suficiente para subir post tras post y llevar las novedades de su descanso en el país azteca.

Jimena Barón mostró postales de sus vacaciones en México y arrancó suspiros.

Jimena Barón mostró postales de sus vacaciones en México y arrancó suspiros.

Así fue como la ‘Cobra’ compartió este jueves un conjunto de fotos desde Yucatán y disfrutando de una pileta amplia con el océano de fondo. Con una bikini llamativa que imita la piel de una vaca, la cantante se fotografió desde el interior de dicha piscina y con la cintura y las piernas sumergidas en el alguna pero sujetando un vaso con una bebida.

Jimena Barón mostró postales de sus vacaciones en México y arrancó suspiros.

Jimena Barón mostró postales de sus vacaciones en México y arrancó suspiros.

Jimena Barón mostró postales de sus vacaciones en México y arrancó suspiros.

Relajada y derrochando sensualidad, la mediática posó casi de espalda y muy despreocupada mientras el fotógrafo (¿su pareja?) tomaba los retratos.