Jimena Barón y el mal momento que vivió con su hijo por los incidentes en la previa de la final de la Copa América.

Jimena Barón es una de las famosas que viajó a Estados Unidos para ver la final de Argentina contra Colombia y mostró en sus redes algunas imágenes de cómo se vivió desde adentro el caos que provocó que el partido se retrase. La cantante contó que, pese a tener entradas, casi queda afuera por el terror que causó en ella y en su hijo, Morrison Osvaldo, el descontrol en la puerta del estadio.

La final de la Copa América se demoró por los incidentes que se produjeron en el ingreso al Hard Rock Stadium, cuando hinchas intentaron ingresar sin entradas, lo que demoró el inicio del partido por casi una hora y media.

La cantante argentina había hecho público en sus redes que con su hijo estarían en la gran final y mantuvo expectantes a sus millones seguidores ante lo ocurrido en la previa del encuentro, lo que fue noticia internacional. Llamó la atención de sus fans que no había subido nada durante el partido y posterior, por lo que temprano por la mañana compartió fotos y videos del mal momento que pasaron, aunque con final feliz.

El descargo de Jimena Barón tras los incidentes antes de la final de la Copa América 2024

“No subí nada ayer porque fue mucho todo. Que bronca la organización y la gente que pagó, viajó y tuvo que pasar por todo lo que pasó o que ni siquiera pudo entrar”, escribió la artista al respecto en sus historias de Instagram.

El relato de Jimena Barón sobre los incidentes en la previa de la final de la Copa América

En su Instagram, Jimena Barón relató cómo fueron los momentos previos a ingresar al estadio, la violencia que sufrió de parte de la policía y cómo lograron entrar minutos antes de que comience la final.

“El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar. Finalmente después de casi 3 horas lo logramos”, arrancó el posteo de Jimena.

“Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico no podía sonreír. Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos pero GRITOS tipo LOCA pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento”, contó la actriz.

Jimena Barón y el mal momento que vivió con su hijo por los incidentes en la previa de la final de la Copa América.

“El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades. Momo me cuidó todo el tiempo como nadie. “Mamá estás bien? Segura?” Valió la pena hijo salimos campeones!!!”, agregó sobre una noche que no olvidarán jamás.

En tanto que en una historia expresó: “Gracias a todos los que se preocuparon. Fuera de joda nos asustamos mucho. Momo se quería ir porque tuvimos una situación con la policía que me agarraron a mí y me empujaron. Le dije que se calme que iba a estar todo bien pero en realidad no sabía que iba a pasar. Íbamos a entrar y ganar pero no tenía idea como”.