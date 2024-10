Jimena Barón contó cómo vivió junto a su hijo el desastre del huracán Milton en Florida

El huracán Milton golpeó Florida, devastando la zona de Tampa Bay durante la noche. Este fenómeno provocó graves inundaciones y la destrucción de numerosas viviendas. Las autoridades ya habían emitido órdenes de evacuación para las áreas más vulnerables, donde buscaban reducir el impacto, pero muchos residentes sufrieron pérdidas significativas en sus hogares. Jimena Barón, presente en Florida por un viaje familiar, compartió su experiencia a través de redes sociales, donde brindó tranquilidad a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, con 6.2 millones de seguidores, la cantante y actriz detalló que había viajado al norte para cumplir un deseo de su madre: visitar los parques de Disney. Sin embargo, la llegada del huracán Milton cambió sus planes. Lo que empezó como un viaje lleno de emoción, se transformó en preocupación cuando el ciclón se intensificó.

A través de sus redes, documentó el paso del huracán desde la tarde hasta la noche. A pesar de que el fenómeno disminuyó su intensidad de categoría 5 a 2, con vientos sostenidos de 170 km/h según la escala Saffir-Simpson, su impacto fue devastador, donde dejó un saldo de 10 víctimas mortales.

Durante la mañana del jueves, Barón compartió historias en Instagram describiendo cómo pasó la noche. “Bueno, buen día. Ayer nos dijeron que se nos iba a volar el techo, que es como una red para que no se escapen los animales porque acá hay mucha fauna”, relató. Confesó que, aunque mantuvieron una actitud positiva, sintieron miedo por la amenaza del huracán.

Afortunadamente, el techo resistió, pero el viento fue intenso. Mostró imágenes del interior de la propiedad donde se hospedaba, indicando que no sufrieron daños importantes. “En Orlando, donde estamos. No pasó nada. No se cayó ni una rama, nada. Así que estamos contentos”, afirmó la actriz.

Además, reflexionó sobre la intensidad de la experiencia: “La verdad fue muy fuerte lo que vivimos anoche. Confiábamos en que todo iba a estar bien, pero la incertidumbre de la naturaleza fue una experiencia tremenda”.

Por último, Barón expresó su gratitud por haber estado a salvo junto a su familia. “Tuvimos mucha suerte de que no nos haya pasado nada”, afirmó, destacando que otras zonas cercanas quedaron “destruidas”. Agradeció el apoyo de quienes se mantuvieron en contacto durante la emergencia: “Gracias a Dios, que tanto rezamos, y gracias a toda la gente que nos llamó y escribió constantemente para hacernos el aguante mientras pasaba este huracán por arriba”.