Video: Drew Barrymore se realizó una mamografía en vivo durante su programa para generar conciencia

Drew Barrymore sorprendió a la audiencia de su programa, The Drew Barrymore Show, este miércoles con un episodio especial como parte de octubre, el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama. La conductora no dudó en hacerse una mamografía ante su público en el estudio donde se realiza la grabación.

La actriz de E.T. El extraterrestre, 50 primeras citas o Los ángeles de Charlie, de 49 años, hizo que le trajeran al set uno de los escáneres homologados para mostrar al público la revisión anual de sus pechos, que realizó amparada y rodeada de todo un equipo de médicos. Además, consiguió que se la hicieran también dos espectadoras.

“Cuando escuchamos las palabras cáncer de mama y mamografía, sé que pueden generar mucho miedo y ansiedad y nos echa mucho para atrás, como que no queremos lidiar con eso y que seguro que desaparece si no le hacemos caso”, comenzó diciendo Barrymore en su programa, añadiendo que su objetivo con ese episodio era “eliminar” dicho comportamiento.

Y agregó: “Más adelante en el programa, me voy a quitar la camiseta y me voy a hacer una mamografía aquí mismo, en el programa”. “Pero también es cierto que estoy muy feliz de mostraros a todos ustedes lo que me obligo a hacer cada año”, añadió.

Cuando llegó el momento de la mamografía, Barrymore llevaba una bata de hospital y explicó que estaba rodeada de una técnica que iba a ayudarla en el proceso así como de una mujer que había superado un cáncer de mama. Asimismo, estaban con ella Dawn y Morgan, las dos espectadoras que se atrevieron a hacérsela.

Drew Barrymore se realizó una mamografía en vivo. Captura: Instagram / @thedrewbarrymoreshow

La doctora residente de su programa, la Dra. Suzanne Gilberg-Lenz, fue quien le realizó la mamografía, si bien antes le quiso dar las “gracias por hacer algo así”. “Vamos, sacame el pecho. Nunca me he hecho una mamografía con tacones. Esto es... Esto es diferente”, bromeo la conductora.

Al finalizar, Drew Barrymore señaló que le había parecido “una experiencia muy enriquecedora”. “Lo que se siente es como si te tomaran de las dos manos, te sacaras el pecho y simplemente hicieras esto [apretar] muy fuerte durante, ¿cuánto es? ¿10 segundos? Eso es todo, 10 segundos” dijo Barrymore animando con ello a las mujeres que ven su programa a que se atrevan a hacérsela.

