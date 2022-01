Drew Barrymore habló de su relación abierta con un reconocido actor

No es la primera vez que Drew Barrymore abre el cajón de los recuerdos en su programa. La actriz, que cuenta con una larga trayectoria en el cine y la televisión, encabeza su ciclo The Drew Barrymore Show, en donde además de mostrar sus dotes como anfitriona, también demuestra que no tiene ningún conflicto en hablar de su vida y mostrarse como un ser humano común y corriente.

Fiel a su estilo desestructurado, la actriz invita a una celebridad a compartir el tiempo con ella y revelar algunos recuerdos y secretos del pasado. En el ciclo de esta semana, Kate Hudson fue la víctima del cajón de los recuerdos, con quien aprovechó para lanzar algunas declaraciones inesperadas.

Mientras recordaban cuándo fue que se vieron por primera vez, salió a relucir un detalle llamativo de la vida amorosa de Drew. “Con Luke Wilson”, acotó Hudson, quien rememoraba que se conocieron en Santa Mónica.

“Ustedes estaban haciendo Alex & Emma juntos. Yo estaba saliendo con él, pero también salía con otra gente”, acotó Barrymore, siguiéndole el juego. Y agregó: “Teníamos una relación abierta... ¡Éramos jóvenes!”.

Barrymore y Wilson fueron vistos juntos en varias ocasiones en 1999, aunque nunca dieron demasiados detalles de su relación. No hasta ahora.

Y siguió con Hudson recordando: “Yo también tuve algo con un Wilson”, haciendo referencia al hermano del actor, Owen Wilson. En medio de un ataque de risa, Drew reflexionó: “Es gracioso. Cuando sos joven no te tomás las relaciones tan en serio, solo te divertís. Jugábamos, éramos actores, salíamos. La pasamos muy bien”.

Las actrices mantuvieron fugaces relaciones con los hermanos Wilson.

La relación entre Hudson y Owen Wilson no terminó del todo bien. Si bien entre ellos no hay problema alguno, fue una situación compleja la que siguió a su relación porque, a pesar de su corta duración, los protagonistas de Tres son multitud seguirían asociados en el inconsciente colectivo por algún tiempo.

Sucede que el 26 de agosto de 2007, Luke encontró a su hermano en el baño, inconsciente y cubierto de sangre. Se había cortado las muñecas y había tomado somníferos.

Días después, Owen Wilson ingresó a rehabilitación para tratar su adicción a la cocaína y la heroína. Y aunque luego trascendió que fue el consumo de aquellas sustancias, sumado a una gran depresión, lo que hizo asomar en su mente la idea del suicidio, algunos culparon a Hudson y especularon con los motivos de su separación.