Insólito: Drew Barrymore entrevista a su “yo” de 7 años para su nuevo talk show

Se acerca el estreno del programa de entrevistas de la célebre actriz de Hollywood, Drew Barrymore, llamado “The Drew Barrymore Show” para la cadena televisiva CBS.

A modo de promoción, Drew lanzó un video promocional en el que se ve a la intérprete de 45 años hablando con su ‘yo’ de 7 en una divertida entrevista.

Para lograr este particular efecto se utilizó una grabación en la que Barrymore aparece de niña en el mítico programa The Tonight Show Starring de Johnny Carson en el que hablaba de su papel en la película E.T., el extraterrestre de director Steven Spielberg. Según Cinemanía.

El programa se estrenará el próximo lunes 14 de septiembre y es descrito como un programa “optimista, que brinda información, inspiración y entretenimiento a la audiencia diurna… celebrando cada parte de la humanidad en el camino”. Barrymore presentará desde noticias felices hasta estilos ideales de vida, y acogerá a distintas personalidades famosas.