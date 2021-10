Después de 20 años, se supo la verdad sobre el incidente entre Lucy Liu y Bill Murray en “Los Ángeles de Charlie”

En el 2000 durante el rodaje de “Los Ángeles de Charlie” algo sucedió entre Lucy Liu y Bill Murray y durante 20 años representó el mayor misterio para los fanáticos de la historia.

Todo pasó en 1999, durante un rodaje entre Lucy Liu y Bill Murray en donde algunos aseguran que se vivieron momentos de tensión entre los actores. Si bien se entendió que fue una discusión nadie sabía por qué por las declaraciones cruzadas de los protagonistas.

A través de un episodio de su propio show, Drew Barrymore develó el misterio sobre el enfrentamiento entre Liu y Murray y apoyó la versión de la mujer quien manifestó haber tenido un encontronazo con el actor de Cazafantasmas.

Lucy expresó hace un tiempo: “Me defendí y no me arrepiento. Porque no importa lo bajo que estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente ni de menospreciar a otras personas”, dijo la mediática sobre el comportamiento inaceptable de Murray.

Barrymore en apoyo a su compañera expresó: “Lo que realmente sucedió fue que Bill estaba... ya sabes, los comediantes pueden ser un poco oscuros a veces. Simplemente llegó de mal humor”.

Luego agregó: “Lo que hay que saber es lo mucho que Lucy se defendió, y eso fue lo mejor que salió de una situación desafortunada. Ella dijo literalmente: «No acepto ese tipo de comportamiento por tu parte», y todos la apoyamos y nos pusimos de su lado”, expresó la actriz.

Para cerrar la rubia dijo sobre sus colegas: “A Lucy la respetaba en su momento y también ahora. Estoy orgullosa de que, como equipo y como empresa, no hayamos pasado de puntillas por el tema. Nos enfrentamos a ello en ese mismo momento”.