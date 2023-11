Así luce hoy Daniella Mastricchio, ex Chiquititas a la consideraban muerta artísticamente

Chiquititas, fue una de las ficciones que más va a ser recordada en la historia de la televisión argentina. De esa entrega, surgieron grandes personalidades que poco a poco construyeron sus carreras en diferentes ámbitos. Contrariamente, Daniella Mastricchio tuvo que luchar para seguir en el entorno.

La actriz, es muy reconocida por interpretar a Sol en la producción de Cris Morena. Poco a poco, su interpretación logró ganarse un lugar importante durante el transcurso de la historia. Al momento de actuar en el papel, tenía siete años de edad.

Lo cierto es que fue invitada tiempo atrás al ciclo La última cena y recordó el drama que vivió después de ese rotundo suceso que la hizo famosa.

“A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza. Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad”, explicó la ex Chiquititas, quien hoy tiene 36 años y tres hijos.

Daniella recordó el mal momento económico que pasó junto a su familia: “No te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero lo cierto es que la casa, la pileta, los viajes y los autos, los compramos con Chiquititas. Y de repente, cuando termina Chiquititas, literalmente, me quedé sin nada, incluso sin familia y amigos”.

“Yo terminé Chiquititas a los once, a los doce terminé séptimo grado. Digo esto de la fama: cuando entras no podés salir. Me encontré a los 14 años trabajando en una importante cadena de heladerías para poder comer. Dos años después de Chiquititas estaba en una heladería”, recordó Daniella Mastricchio.

Actualmente se dedica al canto y protagoniza sus propios videos. Hace poco, estrenó un nuevo videoclip titulado “Ni Da” y en una entrevista con Revista Pronto Dani habló de las etapas difíciles en su carrera como artista.

Siguiendo con su pasión, habló del mensaje de su nueva canción y contó: “A esta canción la escribí hace ya un tiempito, el año pasado, en un momento en el que estaba cansada de que distintas personas pendientes de la vida de otros se la pasaran tirándome y hablando mal de mí, de mi persona, mi familia, mi carrera y toda mi existencia”.

“Supongo que me creía muerta y me quería ver muerta”, sentenció. “De ahí vino la idea del videoclip y de poner un ataúd en el centro de la escena. Básicamente me creían muerta en mi carrera y mi vida personal pero no mi amor, Dani vino súper recargada y con más para dar”, confesó.

Para el video oficial de su canción, Daniella recordó su paso por Chiquititas “Está inspirado en el vestuario del teatro de Chiquititas del año 96, que usábamos ese piloto de flores transparentes con el catsuit abajo y las botas de lluvia más las trenzas. Todo tiene una historia más allá de la letra”.

