Cristina Pérez y Luis Petri se tatuaron el uno al otro como sello de su amor: “Te llevo en mi piel”

Cristina Pérez fue como invitada a PH, Podemos hablar (Telefe), el programa de Andy Kusnetzoff, donde habló a fondo sobre su relación con el político mendocino y líder de la UCR, Luis Petri. La periodista contó cómo se conocieron y reveló que ambos se tatuaron las iniciales del otro como símbolo de su amor.

La conductora del noticieron de Telefe se muestra cada día más enamorada del mendocino que llegó para cambiarle la vida. Se conocieron a raíz de una entrevista y con el tiempo se reunieron en el departamento de ella, cenaron y no se separaron más.

“Yo estoy muy feliz. Luis siento que es el amor de mi vida y que me costó mucho encontrarlo”, contó emocionada Cristina Pérez en PH.

Luego, contó en detalle cómo se conocieron y cómo empezó el amor. “Él era diputado y yo le hice una nota por teléfono. Le habían presentado un pedido de juicio político al Presidente, por la fiesta de Olivos. Uno de los firmantes era Mario Negri, que no me podía atender en ese momento. Entonces yo le pedí a mi productor que buscara a alguien más de los que firmaba. Con lo cual, tampoco elegí”, comenzó.

“La primera vez que lo escuché hablar, me gustó porque hablaba bien. ‘Habla en prosa este hombre’, pensé. Pero me parecía alguien más grande. Yo no lo conocía. Y cuando fui a publicar la nota, dije ‘qué bombón’”, confesó la conductora.

“Ahí no avanzó la cosa, nos agradecimos mutuamente e intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional fue del vino, porque él es de Mendoza. Ahí empezó a salir la charla”, recordó.

“Acepté que viniera a tomar algo a casa”, aseguró. Además, reveló un detalle interesante en la manera que se trataban: “Nosotros estuvimos los primeros tres meses hablándonos de ‘usted’, porque nos gustaba”.

“El primer día que nos vimos, él llegó con el vino que más me gustaba bajo el brazo. Me saluda y nos damos un beso en la mejilla. Yo me puse re nerviosa cuando lo vi por primera vez. Él se dio cuenta e hizo como un gesto para darme un abrazo. Y nos abrazamos. No nos conocíamos, estuvimos como un minuto y medio abrazados”, dijo con los ojos súper brillantes.

Cristina Pérez y Luis Petri se tatuaron como símbolo de su amor

Cristina Pérez relató su romance con Luis Petri como de película y luego contó que ambos se tatuaron las iniciales. “Yo sentí que lo conocía de toda la vida, no tiene explicación. Y nada... ahora tengo tatuada su inicial en la mano y él, la mía”, dijo y mostró a cámara el tatuaje.

“Él me decía ahí que él no sentía que me había encontrado, sino que él sentía que me había reencontrado. Sentimos eso, como que estábamos escritos para llegar a ese lugar. Hasta el día de hoy, me siento sorprendida”, cerró la periodista.

Tras su paso por el programa, la periodista compartió en su perfil de Instagram las fotos de los tatuajes y escribió: “C y L. Cris y Luis. Te llevo bajo mi piel”. A lo que él le respondió en inglés: “Bajo mi piel para siempre”.