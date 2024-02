Por fin habló: Cristina Pérez explicó por qué no está en Telefe Noticias y cuál será su futuro en la TV

Cristina Pérez, en un diálogo exclusivo con Rodolfo Barili, compartió sus planes futuros en Telefe después de su salida de la conducción del noticiero.

Durante la última emisión del programa, ambos conductores abordaron en profundidad el tema, ofreciendo detalles sobre los próximos pasos de la reconocida periodista en el canal.

En un segmento especial titulado “Un café con Cris”, Barili y Pérez aclararon algunas incertidumbres acerca de lo que sucederá con la dupla en el futuro.

La conversación se centró en las regulaciones del canal, que impiden relaciones sentimentales con figuras políticas de alto rango, como el actual Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, con quien Cristina tiene vínculos.

Cristina Pérez aclaró cómo será su futuro en Telefe

“Hace 21 años, 5 meses y 24 días que todas las noches cenamos con vos en tu casa. La confianza es lo mejor que hemos tenido. Nosotros desde acá y vos desde el lugar donde estés. Cuando te decimos que con Cris vamos a seguir juntos en Telefe, necesitábamos explicarte cómo, de qué manera...”, expresó Barili.

Cristina Pérez respondió: “Cuando salió la promo la gente me decía: ‘qué bueno que volvés. Yo les decía ‘nunca me fui’. Trabajamos mucho para que pudiera ser así, quizás pensé que me iba del canal, estoy en mi casa, y cuando hay un inconveniente sabes que cuando te querés van a encontrar la manera de superar eso y se resuelva. Encontramos la manera”.

La periodista reconoció que, debido a conflictos personales con las normativas del canal, había considerado la posibilidad de dejar Telefe, pero finalmente decidió quedarse y enfrentar los desafíos.

Cristina Pérez y Luis Petri

“La empresa está teniendo gestos muy fuertes conmigo en este momento al punto de que me permite no dejar del todo el noticiero, no dejar de estar con Rodolfo que es mi hermano, para hacer especiales, producciones, que ojalá a ustedes los dejen contentos”, agregó.

Cristina Pérez explicó cómo será su nuevo lugar en Telefe

Respecto a su nuevo rol, Pérez anunció: “Vamos a hacer un camino nuevo, un camino en el que voy a tener la oportunidad de ser conductora de esta casa, también en lo artístico, y eso fue un sueño hace mucho tiempo para mi porque estábamos acá”.

Además, aseguró que seguirá vinculada al noticiero, pero en un papel diferente: “No van a poner un reemplazo mientras seguimos este camino, no van a poner un reemplazo para mi lugar y eso es muy fuerte también. Lo que me queda es poder responderles con agradecimiento y mucho trabajo”.

Por último, Cristina reveló emocionada que tendrá su propio programa en Telefe, aunque aún no proporcionó detalles específicos sobre su formato.

“Este camino que empiezo ahora va a ser distinto. No se si voy a hacer un programa de juegos, de entrevistas pero va a ser buenísimo y nos vamos a divertir. Ya estamos trabajando con ideas”, concluyó.