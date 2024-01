Video: Luis Petri tuvo la cena de fin de año con el personal de guardia de Casa Militar

El mendocino Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, recibió el 2024 en compañía de su pareja, la periodista Cristina Pérez, y junto al personal militar y civil del Colegio Militar.

Así lo mostró en sus redes sociales, donde compartió varias fotos junto a un video en el que se lo ve brindar con efectivos de las Fuerzas Armadas que estaban en dicho lugar para el 31 de diciembre por la noche.

Así, el sanmartiniano recibió el año nuevo junto a la guardia de la institución, a quienes les dejó un mensaje y luego replicó parte del encuentro en sus perfiles sociales. En X (ex Twitter), Petri aseguró que “No olvidaremos este Año Nuevo que compartimos junto a la guardia del Colegio Militar”.

“Les expresé el reconocimiento y el saludo del Presidente Javier Milei. Cenar y brindar con ellos es algo que quedará siempre en nuestro corazón”, detalló el ministro.

En tanto, en el video que posteó junto a las fotos se lo ve con una copa en la mano y brindando con todos los presentes.

Los saludos de funcionarios y ministros por Año Nuevo

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, deseó un “feliz año y mucha paz para todos” en la misma red social y llamó a trabajar “incansablemente al servicio de la gente para que el 2024 sea recordado como un año de inflexión en nuestra historia”.

Por su parte, el exministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, deseó “un próspero 2024 para todas las familias argentinas. ¡Por un 2024 de esperanzas compartidas!”. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reposteó el mensaje de Petri, a la vez que deseó un “Feliz 2024″ con corazones celestes y blancos.

A su turno, el diputado nacional que integra el bloque de Hacemos Consenso Federal, Florencio Randazzo, deseó: “¡Feliz año! Y que este 2024 sea con paz, trabajo y salud para todos los argentinos”. “Feliz 2024. Será un año difícil pero lo daremos vuelta. No retrocederemos ni un milímetro en la defensa de la democracia y de la Patria. Que tengan una noche de paz, amor y alegría con los suyos”, escribió el diputado nacional de UxP, Leopoldo Moreau.

Asimismo, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, ponderó que “somos un pueblo trabajador con coraje, con fuerza y que no se resigna” y llamó a “soñar en un futuro mejor” y “recuperar nuestra identidad”. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, deseó “un 2024 lleno de paz y amor” y bregó por que “la solidaridad sea el camino” hacia una provincia “mejor”.

“Estamos en la culminación de este año que fue difícil pero positivo. Y el comienzo de un nuevo año que tenemos que, entre todos juntos, con mucho amor, con mucho cariño pero con mucha esperanza, lucharla para que podamos seguir adelante todas y todos”, agregó en un video que acompaño su publicación.

También la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, deseó un “feliz año nuevo para todas y todos” y llamó en el 2024 a “defender lo logrado y trabajar por más oportunidades, derechos y unidad”. En tanto, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo: “Mi compromiso es que el 2024 transcurra trabajando juntos, con nuevos desafíos para el #progreso de cada rincón de nuestra querida provincia”.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, escribió: “Les deseo un feliz 2024. Estar junto a quienes nos quieren es lo que nos potencia. Lo mejor de lo mejor para todos y todas”. En tanto, la exdiputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, publicó: “2024 no pinta fácil pero que nos encuentre UNIDOS, SOLIDARIOS; convencidos que nadie se realiza en una sociedad q no se realiza. Digamos como San Pablo ☆He transitado el camino, he librado el buen combate, he conservado la FE. FELIZ AÑO NUEVO! También, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió posteó una foto de su brindis de fin de año y deseó : “¡Feliz Año 2024!