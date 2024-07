Petri habló de la amenaza de Irán y pidió por la aprobación del proyecto de Juicio en Ausencia

Tras la fuerte amenaza de Irán contra Argentina, el ministro de Defensa, Luis Petri, declaró que el país “no se va a amenazar por nada”. Además, pidió la aprobación del proyecto de Juicio en Ausencia, con el objetivo de avanzar en el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados de participar en el atentado terrorista contra la sede de la AMIA.

LA AMENAZA DE IRÁN A ARGENTINA

A través de un editorial de Tehran Times, el diario que usan como la voz de la Teocracia de los ayatolás, el régimen se expresó de manera durísima contra la Argentina.

“Sin duda, Teherán no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición correcta, impondrá su propio juego al enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán”, publicó Clarín, citando al diario iraní.

Las declaraciones de Petri tuvieron lugar en la sede de la comunidad judía, donde participará en el acto en homenaje a las víctimas del brutal ataque terrorista al cumplirse 30 años del atentado. El evento contará con la presencia del presidente Javier Milei, la canciller Diana Mondino, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y legisladores tanto oficialistas como opositores.

En la previa al acto realizado en la zona porteña de Once por las tres décadas del ataque terrorista, Petri habló con los medios.

“Es muy importante que el Congreso trate el juicio en ausencia porque eso va a permitir juzgar a los responsables y dar una respuesta y hacer justicia”, dijo sobre el Juicio en Ausencia.

PETRI SOBRE LAS AMENAZAS DE IRÁN

Cuando los periodistas le consultaron sobre la amenaza de Irán, Petri respondió: “Primero, no sé si fue una amenaza. Segundo, no nos vamos a dejar amenazar. Argentina no se va a dejar amenazar por nada”. Asimismo, resaltó las medidas de seguridad que se están tomando: “Nosotros tomamos medidas de seguridad y, es más, no solamente toman medidas de seguridad las fuerzas de seguridad, sino que vamos a incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y lo va a tener que tratar el Congreso”.