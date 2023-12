Cristina Perez: “Tenía voracidad por escribir este libro”

La periodista Cristina Pérez, quien recientemente dejó su puesto en el noticiero central de Canal Telefé de Buenos Aires para acompañar la vida política de su marido Luis Petri, lanzó su cuarto libro “Tiempo de renacer”, una novela ficcional entre dos épocas, que será presentado hoy en el Hotel Hyatt a partir de las 18 con la presencia de la escritora y periodista para compartir el lanzamiento con el público y firmar ejemplares entre los presentes.

La novela trata la historia de una joven modelo italiana, Helena, que mientras trabaja en Florencia se encuentra, en un un paseo por la ciudad, una extraña situación frente a un cuadro de Botticelli. El inexplicable suceso la impulsa a buscar respuestas junto a un antropólogo, con el que iniciará una terapia de vidas pasadas que la llevará a desentrañar el misterio sobre Simonetta Vespucio y su inesperada conexión con ella.

La escritora y periodista se dedica por estos días a la presentación de su nuevo libro

“Después de La dama oscura, Cristina Pérez vuelve a sorprender con su pluma y rigor histórico para indagar en una biografía repleta de enigmas. Una novela que entrelaza nuestros días con el Renacimiento, uno de los períodos más fascinantes y ricos de la humanidad. Un thriller psíquico que aborda la regresión, una de las más novedosas exploraciones sobre las revelaciones de la mente humana”, repasa la presentación del libro que, de forma sutil, invita a profundizar en su lectura.

Sobre la autora huelgan las palabras. Quienes desde este lado del país son asiduos consumidores de noticieros nacionales habrán encontrado en su rostro y calidez una conducción firme pero amable, empática y certera a la vez. Condujo hasta hace muy poco y por casi veinte años la edición nocturna de “Telefe Noticias”. En 2015 se puso al frente de “Confesiones en la noche” por Radio Mitre, colaboró con BBC Mundo y escribió columnas en Infobae, La Nación, la revista Noticias, Clarín y Perfil.com. Su amor por las letras la llevó a publicar Cuentos inesperados (Sudamericana, 2011) y El jardín de los delatores (P&J, 2015). Escribió crítica literaria vinculada al teatro para ADN, Página 12, Farsa Mag y Ultrabrit. La literatura la subió al escenario para obras de Shakespeare, en las que personificó a Lady Macbeth, Cleopatra y Reina Isabel. Fue madrina del Festival Shakespeare Buenos Aires hasta su sexta edición. Trabajó en Radio Del Plata, Canal 9, la revista Gente, Perfil.com, CBS Telenoticias, Ciudad Abierta TV, La Estrella Digital de Madrid y varios otros medios.

Ahora, en su faceta como escritora su calidez humana queda más expuesta y tras una larga charla telefónica con Los Andes, asegura “ahora siento a Mendoza como mi segundo hogar”. Por ese motivo decidió hacer el lanzamiento editorial en nuestra provincia para luego visitar Rosario, Cordoba y su Tucumán natal.

-En los agradecimientos contás que a este libro lo soñaste, ¿Cómo fue esa experiencia?

Este libro es varias cosas: es un thriller psíquico que explora las regresiones a vidas pasadas, es una novela histórica que aborda uno de los misterios más fascinantes del Renacimiento como es el de la musa de Botticelli, Simoneta Catania Vespucio, pero entre uno de esos misterios está también el cómo surgió la idea. A mí siempre me pasó de tener una idea en forma consciente y este libro vino de un sueño. Esto que yo cuento en el primer capítulo: una mujer joven que está ante el cuadro de la Venus de Botticelli y el cuadro se convierte como en un espejo como si estuviera viéndose ella misma mientras la otra imagen repite sus gestos, el movimiento de su cabeza hasta que en un momento donde ella no sabe quién es quién y siente miedo porque no entiende lo que está pasando, y cae. Entonces una guía del museo que estaba realizando un tour la ve y en realidad lo que primero la sorprende es que se bajó la mujer del cuadro, porque es idéntica, y ahí empieza la historia que por distintas, conexiones y situaciones que van dándose en el libro la lleva a preguntarse lo que creyó en este momento original, si acaso ella en alguna otra vida fue esa mujer del cuadro.

-¿Este fue tu sueño?

Si, y lo que hice en realidad fue saltar de la cama y ponerme a escribir, pero hasta ahí yo solo tenía que era el cuadro de la Venus de Botticelli y nada más cuando me puse a investigar sobre esta mujer a la que pinta, sus conexiones con la corte de los Médici, cómo se convirtió de manera misteriosa en un culto de toda esa ciudad que era un un centro del mundo y que trascendió para siempre, me dije, “esto lo tengo que escribir”.

-¿Vos estabas vinculada con esta parte de la historia del arte?

No, nunca me había sentido atraída ni había investigado temas de vidas pasadas con lo cual dije “quiero hacer verosímil este sueño” porque me pareció espectacular sobre todo por por lo que aparecía en lo histórico y casi que el libro es por ese motivo como una regresión

-Vos mencionas que habían vuelto de un viaje por Europa ¿No fue ese el disparador?

Mirá, yo regresé frustrada porque fuimos a conocer el pueblito donde habían nacido los abuelos de Luis (Petri) y ahí tuvimos nuestro primer compromiso, en la catedral. Yo hice ese viaje y anoté cosas, busqué historias, me fijaba en todo pero no encontré nada que para que una idea se convierta en un libro. Así que volví sin nada, ese día se vuelve Luis a Mendoza, yo me quedo sola en casa y lo soñé. Vaya a saber si es más libre el alma para para conectar ideas cuando uno está dormido porque se libera del marco racional de los prejuicios.

-¿Cómo te ayudó tu hermana en la conformación de la historia?

Lo que sí me pasó es que cuando soñé y empecé a buscar y había datos. Y mi hermana estudió Administración de Empresas Turísticas pero al terminar se dio cuenta que eso no le interesaba, así que empezó a estudiar como terapeuta alternativa, viste que ahora hay terapias cuánticas, constelaciones, terapias de vidas pasadas y cada vez más gente le presta atención a eso. Yo tengo una mente desde lo religioso agnóstica, o sea creo que hay un ser superior que hay un Dios pero no me siento en una posición de probarlo desde una situación o visión dogmática y en lo periodístico uno está basado en la duda en el pensamiento crítico, entonces también por ahí es bastante reacio a creer en estas cosas que no tienen comprobación científica. Pero bueno la realidad es que hay mucha gente que tiene vivencias tanto en sueños como en situaciones de angustia, consciente o por reminiscencias que se le presentan tipo flashback, que con las terapias de vidas pasadas se encuentra una forma de canalizar esas angustias que realmente vive con convencimiento de que de que hay fragmentos de su alma que están en otra época.

-¿Cómo compatibilizaste tu mente crítica con conceptos tan incontrastables?

Cuando mi hermana me hizo todo un dossier con toda la historia de estas terapias y los casos que había y las formas de hipnosis que se abordaban, que yo un poco lo emparentaba con el psicoanálisis pero en un sentido más amplio en el tiempo. Y yo lo que quería no era ser una experta en este tema, ni creer, ni lograr que otros crean. Lo que yo quería era que mi personaje tuviera verosimilitud en su experiencia con vidas pasadas . Yo necesitaba que la novela tuviera esa consistencia. Entonces me paré desde ahí, que a mí me permitía poder contar la historia como un proceso verídico. Así que Lourdes (la hermana) me ayudó desde esa parte para que yo pudiese librarme de mis propios prejuicios a la hora de contar. Los escritores lo que queremos es que nuestros personajes sean yo diría más que verosímiles.

-A muy poco de salir el libro ya ha tenido grandes repercusiones

Hacer el libro fue un viaje hermoso y estoy con la segunda edición. Nos lanzamos el 4 de diciembre y ayer me informaron que hay una reimpresión.

-También mencionás que lo escribiste en poco tiempo.

La respuesta que te voy a dar es relativa también porque no te voy a mentir, al libro lo escribí en menos de siete meses, pero tiene un secreto. Parte del secreto es que hace unos ocho años yo viaje a Florencia y me quedé 15 días estudiando artes sola, a mi manera, registrando documentos, fotos, estudiando por las mías. Y la verdad que yo conocía mucho la Florencia sobre la tenía que escribir, entonces se me ensambló toda esa vivencia con la escritura del viaje. Por suerte no fue la única vez que fui entonces para mí era un terreno conocido todo ese campo geográfico, cultural y arquitectónico porque lo había estudiado. Por otro lado, no es la primera vez que yo abordo el Renacimiento, ya lo hice con mi otro libro, de manera tal que ahí también tenía una una especie de mirada relativa del tiempo. Y la otra cuestión es que yo tengo un método para escribir que me parece que acelera los procesos.

Por eso es que mis libros no son tan largos y sin embargo son súper condensados.

-¿Cómo fue eso en medio del noticiero y de la campaña de tu marido?

Y peor, porque yo este año tuve a mamá muy grave, y murió en agosto. La verdad lo escribí en aviones, en salas de espera, en el auto que me llevaba el canal, en las horas del fin de semana que en vez de usarlas para el ocio las usaba para escribir. Lo escribí en cada segundo disponible, y fue inevitable. La historia para mí en la cabeza me pegó tan fuerte que era más que entusiasmo, era una voracidad por escribirlo, una desesperación, lo veía, lo sentía, lo tenía ahí, era inevitable escribirlo.

Su presente como periodista lejos del noticiero

Luego de dos décadas como conductora del noticiero central de Telefé, en una de las duplas más exitosas de la televisión argentina, Cristina Pérez anunció que dejará de conducir junto a Rodolfo Barili Noticias a las 20.

“Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron (a Luis Petri) como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene”, manifestó en una entrevista en LN+.

Sin embargo en los últimos días trascendió que la ahora ex conductora de noticiero de Telefé podría mudarse a la TV Pública, luego de su aparicion en un programa especial en esa señal donde condujo el acto organizado por la celebración de Janucá. Tras críticas que recibió por participar siendo pareja del ministro de Defensa Luis Petri, la conductora aclaró que fue ad honorem y remarcó que continúa trabajando en Telefe. “Voy a reperfilar. Estamos viendo. Por supuesto que también están algunos trabajos especiales que estoy haciendo para el noticiero, así que yo lo vivo como una oportunidad. Aparte, hace treinta y pico de años que hago noticiero. Esto es nuevito, pero es así”.

Además, en declaraciones radiales, puntualizó que “esto no es un divorcio, con Rodolfo (Barili) somos hermanos y además no me voy del noticiero. Estoy negociando un contrato para tener mi propio programa y para hacer, también, colaboraciones especiales en el noticiero”, destacó.