Cristina Pérez se confesó en vivo y aseguró: “Creo que encontré al amor de mi vida”

Cristina Pérez fue la invitada de Germán Paoloski al programa No es tan tarde (Telefe). El periodista logró que la conductora de Telefe Noticias se suelte y en total confianza hable de su vida personal, precisamente de su relación con el exdiputado mendocino, Luis Petri.

La relación entre la periodista y el político fue uno de los temas del año, ya que ambos son figuras públicas y de bajo perfil, pero que decidieron blanquear su relación y vivirla plenamente.

En diálogo con Paoloski, Cristina Pérez abrió las puertas de su corazón frente a cámara y se animó a hablar del amor y el buen momento que está viviendo junto al exlegislador radical, que busca ser gobernador de Mendoza en las próximas elecciones.

“¿Sin amor, no hay nada en la vida?”, arrancó la periodista y continuó con el tema: “Sin embargo, ella dice que no tuvo un gran amor, que fueron ciclos a lo largo de su vida, hombres importantes seguramente pero no está ese gran amor”.

“¿Será acaso este que está ahora?”, preguntó finalmente Paoloski con tono pícaro, haciéndole entender a la entrevistada que había llegado a donde quería con su pregunta.

“Es como aventurado decirlo, ¿no?, pero creo que a esta hora de la noche se puede decir. Yo creo que encontré al amor de mi vida”, respondió Cristina Pérez en referencia a su novio, el dirigente radical Luis Petri.

“Ella es de Tucumán, él es de Mendoza. Se conocieron en Buenos Aires y es la nueva tira de Telefe”, bromeó el conductor, fingiendo narrar el comienzo de una nueva ficción televisiva.

El amor de Cristina Pérez y Luis Petri

La relación entre Cristina Pérez y Luis Petri se hizo pública en octubre de este año cuando asistieron juntos, tomados de la mano, al concierto de la soprano, Verónica Cangemi en el Teatro Colón.

Las primeras charlas fueron laborales después que ella lo entrevistó. Primero mantuvieron conversaciones serias vinos y arte, hasta que finalmente se dejaron llevar y decidieron reunirse para conocerse.

Según ellos mismos cuentan, la primera vez que se vieron se abrazaron y desde eso momento no se separaron y se muestran felices y enamorados.

Cristina Pérez y Luis Petri, súper enamorados.

Cristina Pérez y Luis Petri, súper enamorados.

Cristina Pérez y Luis Petri.

Cristina Pérez y Luis Petri en Mendoza.

Cristina Pérez y Luis Petri en Mendoza