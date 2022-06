Claudia Piñeiro usó las redes para desmentir su propia muerte: “Estoy en algún limbo, en algún cielo o en algún infierno”

Una cuenta de Twitter falsa de la Editorial Alfaguara “mató” a la escritora argentina Claudia Piñero y la autora salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales.

“Acá desde el más allá y para que se queden tranquilos, no es como lo esperaba, pero teniendo en cuenta que soy atenta y de todos modos me recibieron con los brazos abiertos, no me puedo quejar”, bromeó la autora de El Reino y Catedrales.

Twitter Claudia Piñeiro

Horas más tarde, en diálogo con Luis Bremer en AM750, Piñeiro volvió a hablar del tema con su característico sentido del humor. “Estoy en algún limbo, en algún cielo o en algún infierno”, ironizó.

El origen de la falsa muerte de Piñeiro

Piñeiro fue víctima de un conocido personaje que se dedica a “matar” a famosos escritores para demostrar que hoy en día los medios usan las redes sociales como fuentes de información.

El periodista Daniel Gigena, de La Nación, logró una entrevista con el italiano Tommasso Debenedetti que días atrás había “matado” al japonés Haruki Murakami. Debenedetti afirmó que ha creado varias cuentas falsas para llevar exponer a algunos medios.

“Es la segunda vez que me pasa, me habían puesto una fecha futura de muerte en Wikipedia”, contó Piñeiro. “Pensar que un día no vamos a estar más acá, todo va a seguir y nosotros no estamos, es una angustia terrible”, reflexionó la escritora sobre su muerte.

“Me lo tomé en broma y un poquito lloré, porque con esto de las redes, te das cuenta que hay gente que te desea el mal y yo no recuerdo haberle deseado el mal a nadie”, dijo.