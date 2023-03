La escritora Claudia Piñeiro llega a Mendoza: “El mundo de la novela negra es difícil para las mujeres”

Son días intensos para Claudia Piñeiro. La escritora y guionista acaba de estrenar la segunda temporada de la serie argentina “El Reino”, en Netflix. Comparte el guion junto a Marcelo Piñeyro y tras el éxito de la primera entrega de la ficción protagonizada por Diego Peretti, Peter Lanzani y Mercedes Morán, hoy vive las primeras repercusiones de la segunda.

A su vez, la autora de “Las viudas de los jueves” y “Catedrales” es finalista por segunda vez del Dashiel Hammett a la mejor novela de género negro en español con su última obra “El tiempo de las moscas”, en la Semana Negra de Gigón, uno de los festivales más prestigiosos de la literatura, que se celebrará del 7 al 16 de julio, en la ciudad costera española.

Y en el periplo de sus múltiples proyectos es una de las referentes de la nueva literatura argentina, activa defensora del feminismo y de los derechos humanos, es la próxima invitada del ciclo “Maipú crece entre viñas y letras”, el próximo viernes 31 de marzo, en el Auditorio Municipal Marciano Cantero, donde brindará una charla de su obra, la literatura, entre otros tópicos.

A propósito de su visita a la provincia, charló con Los Andes sobre su presente.

-¿Cómo tomás esta nueva nominación en la Semana Negra de Gigón, donde compartís ese reconocimiento con la argentina María Inés Krimer?

-La verdad que fue una sorpresa, porque como ya gané hace dos años atrás pensé que iba a ser raro estar nominada nuevamente. No lo esperaba y fue una grata sorpresa y además estar en la categoría con gente que conozco como María Inés Krimer, el escritor Imanol Caneyada, o Alicia Giménez Bartlett, cuya novela por la que está nominada presenté hace unos meses. Y me dio alegría estar rodeada de ellos. Y por otra parte, el premio es perceptivo y la gente les da mucha bolilla a los ganadores. De hecho, en España tuve muchos más lectores a partir de ganar el premio con “Catedrales”. En otras categorías está Flor Canosa y Facundo Pastor, que es amigo y es finalista en el premio Rodolfo Walsh. Y me pone contenta que esté ahí, porque es muy trabajador y puso todo en ese texto. Es una alegría, porque sabés que ganes o no ganes, el libro circula más, se recomienda, que es lo que a uno le gusta que pase con los textos, que sean leídos.

-¿Hoy es más fácil el camino para las escritoras y su reconocimiento en el mundo de las letras?

-Todas las cosas para las mujeres fueron más difíciles y se empiezan a allanar algunos caminos. A veces, no siempre. De hecho hay lugares donde no se estaba y ahora sí. Y este premio es uno de ellos, porque hace unos años atrás fui al festival y cuando llegué había toda una discusión porque hubo un planteamiento de escritoras mujeres, que no estaban incluidas en el premio. Y cuando llegué me preguntaron que opinaba. Y primero pensé que no había mujeres entre las finalistas porque a los que votaron les gustaron textos escritos por varones, lo cual es válido. Pero después entendí cómo era el mecanismo. Y el mecanismo era que votaban un montón de hombres que no leían a mujeres. Porque no tenían una motivación para leer a mujeres más que si ellos lo planteaban. El festival se hizo cargo de esta situación y a partir de ahí propuso obras de mujeres a los jurados, para que cuando llegue el momento de votar puedas hacerlo sobre un universo completo, no solo de hombres. Eso es interesante porque a veces no nos dejan ni estar en la línea de largada. Una cosa es elegir el mejor. Y en el mundo de la novela negra es difícil para las mujeres, más que en otros géneros.

-En tu última novela, “El tiempo de las moscas”, retomás a un personaje, Inés Pereyra de “Tuya” ¿Cómo fue el proceso de pensarla 15 años después en otro contexto donde el feminismo se hace presente?

-Guillermo Martínez, amigo mío, escritor, me dijo en una oportunidad de seguir con ese personaje. Y lo descarté porque me parecía difícil. Y en la pandemia volvió el planteo, y me di cuenta que el personaje podía salir de prisión y salir a un mundo distinto, desde el punto de vista como ella concebía el mundo para las mujeres, empecé a tener interés en sacarla al mundo. Porque Inés en esa novela era una mujer conservadora, machista, que aceptaba el rol de la mujer en el patriarcado a rajatabla y fingía ser la mejor mujer, la mejor madre, esposa. Todo eso en esos 15 años que estuvo presa, cambió el lugar de la mujer en el mundo. Y llevarla a ese lugar donde tenía que aprender un montón de cosas, que incluso en la novela dice: “Yo sabía ser mujer y ahora tengo que aprender”, me resultó atractivo cómo se adapta a esta realidad y un poco de golpe.

"El tiempo de las moscas", de Claudia Piñeiro

-Se estrenó la segunda temporada de “El Reino”, tras el éxito de la primera, ¿qué buscaron resaltar en el guion de estos nuevos capítulos?

-Eso del éxito de la primera temporada te da pie para que haya una segunda, es así. Pero la historia tiene que acompañar. Y de hecho esta es la última temporada, porque termina la historia, sería muy difícil continuar. Nosotros seguimos con la historia, y la primera decisión era en qué punto la tomábamos, porque “El Reino” termina cuando Emilio se presenta para candidato a Presidente. Y la decisión fue tomarlo dos años después como Presidente en un recorrido de su política para poder ver cómo estaba la sensación de la población.

-Y es una temporada muy distinta.

-Sí, porque en la anterior había una estructura de thriller con un asesinato. Acá no hay ese suspenso, es más bien un relato épico entre dos fuerzas antagónicas, representadas por Emilio que es el Presidente, y por otro Tadeo que termina siendo un líder popular, que ayuda a la gente y tiene confianza en él. Y se arma una puja entre ambos, y tiene que ver con el armado del poder, y la novedad de lo religioso, que ya es un dato que surgió en la primera. Pero creo que la mirada está puesta en la construcción del poder.

-La política, el poder y la religión, ¿son temas que te interpelan en la ficción?

-Me parece que son parte de los grandes temas. Hay otros temas, pero sin duda, tratar de entender el mundo en el que vivimos es atractivo, y si eso te lo cuentan de una manera entretenida, con personajes interesantes y con grandes actores, como es el caso de “El Reino”, es una combinación muy potente. De hecho el primer día de estreno, era la serie más vista de la Argentina y se genera una expectativa que tiene que ver con el relato, que se recomienda boca a boca. Y la gente lo toma como algo de ficción, pero a su vez tiene un eco en situaciones que uno ve en la región.

-¿Por ejemplo?

-Autogolpes, entrada de la ultraderecha de una manera violenta en la vida de las personas, todo eso se ve. Cuando escribimos la primera temporada, Bolsonaro no era Presidente de Brasil, por ejemplo. Luego Jeanine Áñez entrando con la biblia en el golpe de Estado de Bolivia. Son cosas que están en el ambiente, que pueden ir a esos lugares, inventás una historia y tiene resonancia en lo real. Que no quiere decir que lo sea, porque muchas veces lo escribimos antes, pero las resonancias son muy claras y la sensación de que es ficción, pero que pasan cosas parecidas en la realidad.

Claudia Piñeiro en el Ciclo “Maipú crece entre viñas y letras”

Organizado por la Municipalidad de Maipú continúa el ciclo de escritores “Maipú Crece entre Viñas y Letras”, con la presencia de Claudia Piñeiro.

La escritora, dramaturga y guionista argentina participará de una charla moderada por el periodista Andrés Gabrielli, el viernes 31 de marzo, desde las 20, en el Auditorio Municipal Marciano Cantero (Mercedes Tomasa de San Martín 1050).

La entrada es gratuita y quienes quieran asistir podrán canjear por útiles escolares, en los centros de canje: Cine Teatro Imperial (De 8 a 13 y de 17 a 22 horas), Delegación Beltrán (de 8 a 13 y 14 a 19 horas), Delegación Gutiérrez (de 8 a 13 horas) y en el Informador Turístico Nº 1 (de 8 a 17 horas).