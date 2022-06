Pepe Cibrián Campoy, enojadísimo con panelistas de Nosotros a la Mañana: “Dejame hablar, sino me voy”

Pepe Cibrián Campoy vivió un incómodo momento en “Nosotros a la Mañana” (El Trece), luego de que el periodista Pablo Montagna hiciera una fuerte crítica a su futuro matrimonio con Nahuel Lodi, tras escuchar una información que compartió Carlos Monti.

Monti dio pie al móvil que realizarían en vivo con Pepe y contó que el futuro suegro del director había tenido ciertos comentarios sobre la unión que se celebrará en pocos días: “El propio papá de Nahuel le dijo a Pepe: ‘Yo le dije a mi hijo que se case con vos, que no sé que está esperando’. Van a ir a almorzar a un conocido restaurante de la zona de Barrio Norte y está todo preparado para hacer una ceremonia íntima pero intensa”, según Exitoína.

Pepe Cibrián, en un móvil con Nosotros a la Mañana. Captura video.

Allí, Pablo Montagna interrumpió al Pollo Álvarez, quien hablaba en buenos términos sobre la relación de Cibrián, para dar su filosa opinión: “En noviembre le vas a dar el pase a Monti para que cuente la escandalosa separación. ¿30 años y te casás porque tu papá te dijo? Esto va a terminar mal. Después cuando Pepito ‘diga me falta tal cosa’, no llamen a la policía. Tengo miedo pepito”.

El conductor y todo el estudio quedaron impresionados por el fuerte comentario, por lo cual Álvarez acotó entre risas, pero visiblemente incómodo por saber que Pepe se encontraba listo para iniciar la nota a través de Zoom: “Hay maneras y maneras de estropear una nota, y esta es una de ellas... Pero qué mala onda, se casa”.

Pepe Cibrián se enojó con Nosotros a la Mañana

Lo cierto es que el presentador aclaró que esta era una particular opinión de Montagna, y posteriormente dio la bienvenida a Pepe Cibrián al ciclo, pero este no dejó pasar el comentario de Pablo y expuso su enojo en vivo: “Pollo, antes que nada quisiera aclarar algo con mi amigo Monti y con este chico que no conozco; primero ya yo soy un señor muy grande como para que a mí el padre de nadie me diga que se va a casar alguien conmigo”. “Por eso mismo”, redobló la apuesta Pablo Montagna, quien parecía seguir firme en su postura.

Pepe Cibrian se casa con su novio Naheul

Cibrián interrumpió enojado a Montagna: “Déjame hablar, porque si no me voy. Eso no es cierto, es una tontería y realmente afecta a la buena imagen de su padre, de Nahuel y la mía”. El también actor contó cómo habría sido la situación que relató Carlos Monti y que dio lugar a este mal entendido: “Fue diferente. Yo un día estaba en su casa y dije delante de su padre y sus hermanos: ‘¿Qué pasa si nosotros nos casamos?’, y él me respondió ‘si ustedes van a ser felices, es la decisión de ustedes’. Tiempo después, él preguntó que si nos casábamos y le dije que sí, que en un junio. Eso fue la conversación”.