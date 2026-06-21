Una vez al mes: cómo limpiar el tambor del lavarropas con una taza de jugo de limón y bicarbonato de sodio

Dos ingredientes como el jugo de limón y el bicarbonato pueden retirar restos de suciedad en el tambor del lavarropas. Decile adiós al sarro en pocos pasos.

Es recomendable hacer una limpieza completa del tambor del lavarropas una vez al mes.

El lavarropas lava la ropa sucia, pero nadie lava el lavarropas. Y eso tiene consecuencias que se notan antes de lo que parece: olor a humedad cuando se abre la puerta, ropa que sale con un perfume raro después del ciclo, o esa capa blanquecina en el tambor que no es polvo sino jabón acumulado durante meses.

La buena noticia es que no hace falta ningún producto específico ni un técnico. Con jugo de limón y bicarbonato de sodio (dos cosas que casi siempre están en la cocina) se puede limpiar el tambor de manera efectiva. La clave está en usarlos por separado y en el orden correcto, porque mezclados al mismo tiempo se anulan entre sí.

limpieza de lavarropas La forma correcta es usarlos en dos ciclos consecutivos: el bicarbonato primero, el jugo de limón después. WEB Por qué el bicarbonato y el limón funcionan pero no juntos El bicarbonato de sodio es una base suave que neutraliza olores, ablanda el agua y remueve residuos de jabón y grasa sin rayar el tambor.

es una que y sin rayar el tambor. El ácido cítrico del jugo de limón, por su parte, disuelve el sarro mineral y los depósitos de cal que deja el agua dura, además de tener propiedades antibacterianas y antihongos. El problema de mezclarlos directamente es que la reacción ácido-base que se produce, esa efervescencia visible, consume la energía de ambos ingredientes antes de que hagan su trabajo. Si se ponen juntos en el ciclo, se neutralizan mutuamente y el resultado es agua con algo de espuma pero poca limpieza.

limpieza de lavarropas Siempre hay que dejar la puerta entreabierta después de cada ciclo para que se ventile el interior. WEB Cómo son los dos pasos para limpiar el tambor Primer ciclo: bicarbonato para la grasa y el olor Con el tambor vacío y seco, se pone media taza de bicarbonato de sodio directamente adentro. No en el compartimento del jabón: en el tambor. Después se selecciona el ciclo más largo disponible con el agua lo más caliente que permita la máquina. Si el lavarropas tiene un ciclo de autolimpieza o uno de ropa muy sucia, ese es el ideal. El agua caliente ayuda a disolver los depósitos minerales y el jabón acumulado, y mejora la efectividad de la limpieza. El bicarbonato hace el trabajo de desgrasado y desodorización mientras el tambor gira con el agua caliente. Segundo ciclo: jugo de limón para el sarro y los residuos Cuando termina el primer ciclo, se agrega una taza de jugo de limón colado (sin pulpa ni semillas que puedan tapar la bomba) en el compartimento del jabón o directamente en el tambor, y se corre otro ciclo caliente. El ácido cítrico del limón disuelve el sarro y los restos de jabón que el bicarbonato aflojó pero no eliminó completamente. Cuál es el truco para manchas puntuales o sarro muy acumulado Si hay zonas visibles con sarro o acumulaciones en el tambor, se puede armar una pasta con una pequeña cantidad de jugo de limón y bicarbonato.

Al mezclarlos en esa proporción reducida, la reacción de burbujeo actúa mecánicamente sobre la mancha: la fricción de las burbujas más el ácido cítrico atacan el depósito desde adentro.

en esa proporción reducida, la reacción de actúa mecánicamente la fricción de las burbujas más el ácido cítrico atacan el depósito desde adentro. Se aplica sobre la zona afectada, se deja actuar entre 10 y 15 minutos, se frota con un paño que no raye y después se arranca el ciclo caliente normal. limpieza de lavarropas WEB Limpiar el tambor del lavarropas con jugo de limón y bicarbonato evita gastos innecesarios y limpia en media hora. Dos ciclos calientes, los ingredientes correctos en el orden correcto, y la atención a las juntas y el cajón del jabón son suficientes para devolver al lavarropas el rendimiento que tenía cuando era nuevo.