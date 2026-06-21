El zumbido en los oídos no es solo pérdida auditiva: estudios investigan el sueño, el estrés y la presión

Escuchás un silbido que nadie más oye. O un zumbido constante que aparece de noche y no te deja dormir. Eso no significa una pérdida de audición. Porque estudios encontraron que el tinnitus , que afecta a millones de personas, tiene vínculos con el sueño, el estrés y la presión arterial.

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Lo que complica todo es que el tinnitus no tiene una sola cara. Puede ser un pitido agudo, un murmullo grave, una pulsación que sigue el ritmo del corazón o una sensación de presión que va y viene. Cada variante puede tener un origen distinto, y confundirlos no solo demora el diagnóstico: a veces lo hace imposible.

En un análisis de 2024 del Apple Hearing Study, un estudio que involucró a más de 160.000 adultos en colaboración entre la Universidad de Michigan y Apple, se encontró que alrededor del 15% de los participantes experimentaba tinnitus a diario. Después del trauma por ruido, el estrés fue el segundo factor más frecuente al que los usuarios atribuían su tinnitus.

El zumbido aparece de un día para el otro sin causa aparente.

Eso ya es significativo. Pero hay más. Investigadores que trabajaron con hurones, cuyos sistemas auditivos son similares a los humanos, publicaron en 2024 que los animales que desarrollaron tinnitus más severo también presentaron sueño interrumpido. Los científicos pudieron observar cómo los problemas de sueño aparecían al mismo tiempo que el tinnitus tras la exposición al ruido, lo que sugirió por primera vez un vínculo claro entre desarrollar tinnitus y el sueño perturbado.

Los ferrets que desarrollaron tinnitus mostraron actividad cerebral excesivamente reactiva al sonido. Cuando finalmente lograban entrar en sueño no REM, esa hiperactividad se atenuaba, lo que sugiere que el sueño profundo podría mitigar temporalmente el tinnitus activando los mismos circuitos cerebrales.

El círculo es difícil de romper

Cuando no se duerme bien, la persona se vuelve más vulnerable al estrés, y el estrés es uno de los factores más poderosos conocidos para empeorar el tinnitus. El estrés incluso puede desencadenarlo.

Los datos poblacionales confirman esa relación. Un estudio publicado en 2024 en la revista Medicine encontró que tanto la duración corta como la larga del sueño aumentaban el riesgo de tinnitus en comparación con el rango saludable de 7 a 9 horas.

zumbido en oídos Las alteraciones del sueño mostraron una correlación significativa con el tinnitus. WEB

La presión arterial y el ruido: dos factores que se ignoran

El tinnitus pulsátil, ese que parece latir al compás del corazón, tiene una explicación diferente a los demás. La presión arterial elevada puede aumentar la fuerza del flujo sanguíneo a través de las arterias, haciendo que sea más probable que se escuche. La aterosclerosis, la acumulación de depósitos grasos en las arterias, puede provocar vasos sanguíneos estrechos que generan un flujo turbulento que se percibe como tinnitus pulsátil.

El tinnitus pulsátil puede ser la primera señal de una enfermedad grave que afecta el flujo sanguíneo. Por eso este tipo específico de zumbido merece una evaluación cardiovascular y no solo auditiva.

El ruido, por su parte, tiene un rol que va más allá del daño inmediato. La exposición prolongada a sonidos fuertes puede generar pérdida auditiva inducida por ruido, y el tinnitus es un efecto secundario frecuente de esa pérdida.

El problema con los auriculares es que la gente tiende a escuchar a volúmenes altos. Cuando se superan los niveles seguros de escucha durante demasiado tiempo, la audición sufre consecuencias.

Lo que no siempre se dice es que incluso los auriculares con cancelación de ruido pueden contribuir al problema: no por la tecnología en sí, sino porque las personas los usan a volúmenes más altos de lo que deberían.

zumbido en oídos WEB

El tinnitus es uno de esos síntomas que la gente aprende a ignorar o a atribuir a algo inevitable. Pero la investigación de los últimos años cambió esa narrativa: el sueño, el estrés, la presión arterial y el ruido crónico son factores tan relevantes como la pérdida auditiva.