Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1960 y 1980 tienen una ventaja emocional fundamental

Las personas nacidas entre 1960 y 1980 tienen hoy entre mediados de los 40 y mediados de los 60 . La psicología no puede afirmar que toda esa generación tenga una superioridad emocional absoluta, pero sí hay evidencia de que la regulación emocional mejora con la edad y la experiencia.

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Esa ventaja no surge solo por haber nacido en una década determinada. Se relaciona con haber atravesado más ciclos vitales, crisis, responsabilidades, pérdidas, cambios laborales y experiencias que obligan a reorganizar prioridades.

Un estudio liderado por Laura Carstensen encontró que la experiencia emocional tiende a mejorar con la edad. A partir de registros diarios en adultos de distintas edades, la investigación mostró que muchas personas mayores reportan menos emociones negativas y más estabilidad afectiva.

Esto no significa que sufran menos problemas. Significa que, con el tiempo, muchas personas aprenden a elegir mejor sus batallas , evitar conflictos innecesarios y recuperar calma después de situaciones tensas.

Quienes nacieron entre 1960 y 1980 llegaron a la adultez en un mundo mucho menos inmediato que el actual. Vivieron parte de su formación sin redes sociales, sin respuestas instantáneas y con más necesidad de resolver problemas con recursos disponibles.

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Ese contexto no garantiza fortaleza emocional, pero pudo entrenar habilidades como espera, tolerancia a la frustración, adaptación y manejo de incertidumbre. Hoy, esas habilidades pueden actuar como una ventaja frente a entornos más acelerados.

Lo que dice la investigación sobre edad y emociones

Una revisión publicada en Perspectives on Psychological Science analizó qué se sabe sobre envejecimiento y regulación emocional. El trabajo destaca que los adultos mayores suelen priorizar metas emocionales significativas y usar estrategias distintas para manejar el malestar.

La teoría de la selectividad socioemocional ayuda a explicar el fenómeno: cuando las personas perciben que el tiempo es más limitado, tienden a enfocarse más en vínculos importantes, bienestar presente y experiencias con sentido.

No es resignación: es selección emocional

La ventaja no consiste en “no sentir” ni en esconder emociones. La clave está en seleccionar mejor dónde poner energía. Con la edad, muchas personas dejan de responder a provocaciones menores, comparaciones inútiles o discusiones que no cambian nada.

También aparece una mayor capacidad para recuperar perspectiva. Un problema que a los 20 parecía definitivo puede verse de otra forma después de haber atravesado trabajo, crianza, mudanzas, duelos o crisis económicas.