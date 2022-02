Cinthia Fernández reveló la cifra en dólares que cobran las famosas por vender contenido erótico en internet

Florencia Peña, Silvina Escudero y Silvina Luna son algunas de las famosas que se abrieron un perfil en una plataforma de contenido para adultos donde comparten sus fotos y videos eróticos, y cobran para verlos. Fue Cinthia Fernández quien reveló el monto que reciben en dólares por mostrarse con poco o nada de ropa.

Las famosas lo toman como un trabajo más, un extra a otras actividades que realizan en el medio. Y es de público conocimiento que los usuarios pagan un monto en dólares para ver el contenido de cada famosa, de entre 10 y 20 dólares.

Pero hasta el momento se desconocía lo que reciben las artistas por sus fotos y videos en Divas Play, donde las tres que nombramos anteriormente tienen sus perfiles creados.

Fue Cinthia Fernández quien se encargó de revelarlo, luego de contar que a ella también se lo habían ofrecido, por lo que lo está pensando porque es “muy buena plata”.

Silvina Escudero se creó un perfil en Divas Play.

Las famosas cobran en dólares por sus fotos y videos en internet

“Los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión”, señaló Cinthia y admitió entre risas: “Yo estoy negociando, creémelo. A mí me ofrecieron muy buena plata”.

A lo que Silvina Luna, quien estaba desde un móvil, respondió: “Yo no sé si está tan bueno estar hablando de cifras, creo que cada uno tiene su cachet también”. “No me tiren manto de monja porque podemos decir, es un trabajo, no están haciendo nada malo”, replicó Fernández, algo con lo que Fabián Doman coincidió.

“Se dijo de las suscripciones, que iban entre 10 y 20 dólares, eso lo elige cada famosa, esto ya se habló”, agregó Cinthia.

“Lo que pasa que a mí me dicen todo el tiempo que soy gato, entonces es difícil y a mí me parece buenísimo esto que está diciendo Silvina porque hasta hizo un chiste con lo de los viñedos. Mucha gente le recrimina que se angustió por eso, pero sí, porque eso fue algo privado y personal, la gente mezcla todo”, continuó la ex angelita.

“No te preocupes por mí porque no me duele. Cada uno elige, si Cinthia lo quiere hacer, que lo haga. Yo hoy lo puedo hacer, me da el físico, las ganas, me divierto además”, cerró Silvina.