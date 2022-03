Cinthia Fernández habló de su reconciliación con Martín Baclini

Este lunes por la tarde, Cinthia Fernández sorprendió después de sincerarse sobre su presente amoroso y hablar de su relación con Martín Baclini. Si bien todo parecía indicar que el amor entre ellos dos terminó, la bailarina de 33 años dio indicios de que el fuego aún no se ha apagado del todo.

Cinthia dejó en suspenso la posibilidad de darse una nueva oportunidad, cuando contó los planes que ella y Martín tenían por delante.

Fue durante su programa Enrulados, el cual se emite por Gente Radio Visión de 14 a 19, en donde contó que se había reconciliado con su ex pareja. Acompañada en la mesa por Rulo Schijman y Romina Monfrinotti, reveló que invitó al empresario rosarino a cenar a su casa.

“Chicos, hoy Baclini viene a casa. Lo único que te digo. Te lo dejo picando, estaba esperando que se corte [su relación]. Me enteré hace poco que se había separado”, señaló la bailarina. Y bromeó con que su deseo por volver con él fue tan grande que logró que se separe: “Fue sin querer queriendo”.

Cinthia admitió que es "el amor de su vida" y que continúa esperándolo.

Luego, ratificó su soltería y dio a entender que lo sigue esperando a pesar de que él haya estado con otras personas durante estos últimos años: “Estoy hace dos años y medio sin nada. Me re molesta [que haya estado con otras personas], pero qué queres que haga”.

Consultada sobre si realmente lo considera como “el amor de su vida”, Fernández dio un “si” contundente. Además, detalló qué le fue a comprar para agasajarlo en la cena: “Hoy le fui a comprar salmón porque a él le gusta mucho. Yo no cocino, olvidate. Lo va hacer mi vieja”, cerró entre risas.

La disputa entre Cinthia y Matías Defederico

La panelista de Momento D se sinceró en el programa sobre los conflictos que ella y el ex futbolista y padre de sus tres hijas se encuentran atravesando. Parece que todo surgió a raíz del pedido de Defederico de que le reduzcan la cuota alimentaria.

"¿Está mal que reclame los derechos de mis hijas? Cuando una reclama la cuota alimentaria, las mujeres me insultan y después marchan pidiendo igualdad”.

“Es un caradura. Su nivel de vida no cambió”, dijo indignada la panelista y aseguró que, en los últimos años, se “fue de vacaciones tres veces, tiene una casa, dos departamentos y un auto. Vive a todo lujo”.

Según reveló Cinthia en el programa de Fabian Doman, Matías abonaría una cuota de 55 mil pesos por sus tres hijas Bella, Charis y Francesca. “Es ridículo. No paga la totalidad de la cuota y encima pide una reducción. ¿Está mal que reclame los derechos de mis hijas? Cuando una reclama la cuota alimentaria, las mujeres me insultan y después marchan pidiendo igualdad”, dijo sacada de sus cabales la ex panelista de LAM.

El futbolista pidió la reducción de la manutención y Cinthia puso sus quejas en vivo.

Y allí detalló peso por peso cómo es la historia: “Me pasa 40 mil pesos y 15 mil para la obra social, yo pago 40 mil de obra social. Le reclamo que pague mi obra social y la de las nenas. Esto lo quiero aclarar porque no es común: él paga la mía porque hay otras cosas que no paga. El colegio y el esparcimiento de las nenas, lo pago yo”, relató Fernández.