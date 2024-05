“Que te la hagan parir”: Cinthia Fernández le dijo de todo a Máximo Thomsen

La panelista, Cinthia Fernández, estalló en furia tras ver a Máximo Thomsen, uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa, siendo entrevistado para Telenoche desde la Alcaldía de Melchor Romero, donde permanece detenido.

Por primera vez desde el trágico crimen ocurrido hace cuatro años en Villa Gesell, Thomsen rompió su silencio en una entrevista con el canal.

Thomsen, quien fue condenado a prisión perpetua por su participación en el asesinato de Fernando, con sus declaraciones desencadenó la ira de Fernández.

La reacción de Cinthia Fernández no se hizo esperar, y desde su perfil en la red social, lanzó un mensaje contundente dirigido a Thomsen: “Cagón y basura. Sos el mismo que dijo en un mensaje de WhatsApp ‘CADUCÓ’ y que después, sin ningún tipo de problema, se clavó una hamburguesa y se cagó de risa. Pudrite en la cárcel y que te la hagan parir, tanto que no tengas más ganas de vivir. #justiciaxfernando”.

Cinthia Fernández estalló tras ver a Máximo Thomsen

Maximo Thomsen habló de su novia, quien conoció en la cárcel

Máximo Thomsen, el joven condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, quebró en llanto al contar en televisión que durante su tiempo tras las rejas conoció a una chica con quien se puso de novio.

El recluso de la alcaidía de Melchor Romero ahondó en esta parte de su vida personal en otro fragmento de la entrevista que dio en “Telenoche”, el noticiero de El Trece. Dijo que la joven lo visitaba en la cárcel y que la relación se extendió por dos años. Ella lo dejó y le rompió el corazón.

“Deseo mucho poder salir para buscarla. Es una persona que me apoya mucho en todo esto para que yo siga fuerte”, declaró Thomsen.

“Es un pilar muy importante para mí, que hoy en día decidió apartarse para poder seguir con su vida porque esto ya le estaba afectando. Pero la extraño mucho y deseo mucho que termine esta pesadilla para poder ir a abrazarla”, comentó entre lágrimas.

El asesino de Báez Sosa reveló también lo siguiente: “La conocí por mensaje. Nunca pensé que se iba a interesar en mí. Duró dos años, la conocí acá”.

Thomsen sueña con salir de la cárcel y volver a contactar a esta chica, además de estar de nuevo junto a sus familiares y amigos.

“Extraño todo. Mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá. Él -su papá- siempre me manda ‘te necesito’ y mi mamá también. Extraño mucho. Mis amigos también me mandan mensajes siempre, me dicen que quieren estar conmigo, que me extrañan, y a mí me rompe el corazón, porque yo también los quiero ver”, sumó en la charla.