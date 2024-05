Números impensados: cuánto RATING hizo la entrevista a Máximo Thomsen

Este martes 28 de mayo, Telenoche emitió una esperada entrevista exclusiva con Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La entrevista, realizada por el periodista Rolando Barbano, captó una alta audiencia y se posicionó como el programa más visto de la noche en la televisión abierta.

Desde el inicio de la emisión, el interés del público se reflejó en los números del rating. A las 20:08, Telenoche alcanzó picos de 9 puntos, mientras que la transmisión de la Conmebol Libertadores por Telefe registró 6.1 puntos.

Máximo Thomsen, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, habló por primera de la noche del asesinato y su vida en la cárcel. Foto: Captura de video

Conforme avanzaba la entrevista, Telenoche incrementó su audiencia, alcanzando 11.2 puntos de rating y liderando no solo entre los canales de aire, sino también entre los canales de noticias del país.

El noticiero de El Trece finalizó con un promedio de 10.6 puntos de rating, superando a su competidor directo, Telefe Noticias, que se mantuvo en 9.1 puntos. Estos datos fueron proporcionados por la medidora Kantar Ibope Media, confirmando el liderazgo de Telenoche en la franja horaria.

Qué dijo Máximo Thomsen en la entrevista con Telenoche

El periodista Rolando Barbano se reunió con Thomsen en una habitación de la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde cumple la condena junto a los otros hombres que participaron en el crimen.

“Yo solo recuerdo que entré pateando (a la pelea). Yo no me quiero esconder de lo que pasó, quiero que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, dijo Thomsen al recordar la noche del 18 de enero del 2020.

“Estuve ahí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no espera esta consecuencia”, dijo entre lágrimas.

“Era una persona joven, como nosotros. Cargar con la conciencia de que sí, fue por culpa de nosotros, mía también... Pero nadie lo quiso así”, añadió.

“Estoy seguro: ni yo ni mis amigos, ninguno quiso que esto terminara como terminó. Es una vida y nadie es quién para quitarle la vida a una persona”, se defendió Thomsen.

El joven dijo que tenía como hábito beber en exceso. “Si no tomaba, no me divertía”, dijo. En esa misma línea argumentó que esa noche cuando llegó al el boliche Le Brique ya estaba borracho.

“Podemos ser buenas o malas personas, pero ninguno de nosotros quiso que eso pasara. Es una vida, nadie es quién para quitarle una vida a una persona”, agregó.