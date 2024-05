Máximo Thomsen habló por primera vez del crimen de Fernando Báez Sosa: “Nunca quise que esto terminara así”

Máximo Thomsen, el rugbier condenado a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, habló desde la cárcel por primera vez. El joven de 24 años relató su versión de los hechos y se quebró al recordar la noche del crimen. Fue durante una entrevista para Telenoche.

El periodista Rolando Barbano se reunió con Thomsen en una habitación de la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde cumple la condena junto a los otros hombres que participaron en el crimen.

“Yo solo recuerdo que entré pateando (a la pelea). Yo no me quiero esconder de lo que pasó, quiero que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, dijo Thomsen al recordar la noche del 18 de enero del 2020.

“Estuve ahí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no espera esta consecuencia”, dijo entre lágrimas.

La entrevista es parte de la nueva estrategia de su abogado Francisco Oneto, quien busca “lavar” la imagen del joven y revertir la pena dispuesta por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.

Durante todo el proceso de investigación y en el juicio, Thomsen fue señalado como el líder del grupo que asesinó a golpes al estudiante de abogacía.

“Era una persona joven, como nosotros. Cargar con la conciencia de que sí, fue por culpa de nosotros, mía también... Pero nadie lo quiso así.

Estoy seguro: ni yo ni mis amigos, ninguno quiso que esto terminara como terminó. Es una vida y nadie es quién para quitarle la vida a una persona”, se defendió Thomsen.

El joven dijo que tenía como hábito beber en exceso. “Si no tomaba, no me divertía”, dijo. En esa misma línea argumentó que esa noche cuando llegó al el boliche Le Brique ya estaba borracho.

“Podemos ser buenas o malas personas, pero ninguno de nosotros quiso que eso pasara. Es una vida, nadie es quién para quitarle una vida a una persona”, agregó.

La condena de los rugbiers

Por el crimen de Báez Sosa fueron sentenciados de manera unánime a prisión perpetua Máximo Thomsen (24), Ciro Pertossi (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (24) y Luciano Pertossi (22).

Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia del TOC 1 de Dolores condenaron además a Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Lucas Pertossi (24) a 15 años de cárcel al considerarlos “partícipes secundarios” del homicidio doblemente agravado.