Revelaron los mensajes que envió Máximo Thomsen a una periodista tras la entrevista en Telenoche

Tras cuatro años de silencio, Máximo Thomsen habló por primera vez. Actualmente, está detenido en la Alcaidía de Melchor Romero, donde permaneció desde antes de ser condenado por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El rugbier dio una entrevista exclusiva a Rolando Barbano para Telenoche (El Trece).

Máximo Thomsen declaró su versión de los hechos en TN

El pasado miércoles, Ángel de Brito, mostró los mensajes de WhatsApp y picantes detalles del antes y después de la nota. Según explicó el conductor de LAM, la entrevista iba a realizarse con la periodista Paula Bernini y no con Rolando Barbano. En este marco, la cuenta de X del programa reveló un chat de WhatsApp entre el condenado y la cronista.

Los mensajes de WhatsApp de Máximo Thomsen

Estaba muy ansioso y decidí no hablar ni contar nada porque no quería sentir presión ni sentirme mal. Hoy hice la entrevista como me había pedido el abogado y ni siquiera pensé en las respuestas ni fui yo mismo”, indica el mensaje.

Thomsen le pidió disculpas a la periodista y le deseó unas buenas vacaciones. “No te enojes. Se que todo lo que hiciste fue de buena voluntad”, cerró.

Fernando Burlando destrozó a Máximo Thomsen

Fernando Burlando habló luego de que Máximo Thomsen rompió el silencio por primera vez en cuatro años y frente a una cámara de televisión en una entrevista exclusiva. El letrado que representó a la familia de Fernando Báez Sosa en el juicio contra los rugbiers se manifestó y dejó en claro su postura frente a esta decisión de la nueva defensa del joven.

Fernando Burlando destrozó a Máximo Thomsen.

“Hice una definición que utilicé en todos lados, las verdades a medias son mentiras miserables. Es miserable tratar de colocar a Fernando en el lugar de patotero, del iniciador de una gresca que no fue así”, manifestó el letrado.

“Es bizarro que su gesto (el que se vio en todos los videos) haya sido justificado con tratarse de sacar una mano”, dijo visiblemente molesto. Y destacó que esta decisión de romper el silencio “tiene que ver con algún tipo de estrategia que podía utilizar, que esta altura muy poco efecto puede tener”.