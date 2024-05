La desgarradora reacción de la mamá de Fernando Báez Sosa tras ver la entrevista de Máximo Thomsen

Anoche después de más de cuatro años habló por primera vez Máximo Thomsen , uno de los rugbiers condenado a perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche LeBrique en Villa Gesell.

Este relató en una entrevista de más de dos horas su versión de los hechos y lloró varias veces al recordar la noche del crimen. El joven que cambió de abogado fue entrevistado en una habitación de la Alcaidía N.º 3 de Melchor Romero por el periodista Rolando Barbano para el noticiero Telenoche de eltrece.

Máximo Thomsen, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, habló por primera de la noche del asesinato y su vida en la cárcel. Foto: Captura de video

Pocos minutos después de las declaraciones del rugbier desde la cárcel, Graciela Sosa, mamá de Fernando, compartió una serie de historias a su cuenta de Instagram donde afirmó y ratificó que la única víctima es su hijo.

Silvino y Gracielas, los papás de Fernándo Báez Sosa.

Graciela tuvo que recordar una vez más el crimen de su hijo: “Nunca olviden que es la sangre de mi hijo... es imposible perdonar lo que hicieron”, escribió en la imagen que compartió en sus redes donde mostró la zapatilla de Máximo Thomsen manchado de sangre.

"Es imposible perdonar lo que hicieron", escribió Graciela Sosa tras la entrevista de Thomsen.

Luego compartió otra imagen donde está junto a Fernando y Silvino Báez, su padre: “Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de ‘su libertad’, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes”.

La historia que compartió en Instagram la mamá de Fernando: "La única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes".

Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi fueron condenados a cadena perpetua por la coautoría del asesinato cometido el 18 de enero. Mientras que Ayrton Violaz, Blas Cinali y Lucas Pertossi fueron condenados 15 años de prisión.

QUÉ DIJO MÁXIMO THOMSEN

“Yo solo recuerdo que entré pateando (a la pelea). Yo no me quiero esconder de lo que pasó, quiero que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, dijo Thomsen al recordar la noche del 18 de enero del 2020.

“Estuve ahí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no espera esta consecuencia”, dijo entre lágrimas.

La entrevista es parte de la nueva estrategia de su abogado Francisco Oneto, quien busca “lavar” la imagen del joven y revertir la pena dispuesta por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.