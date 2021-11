Martín Baclini volvió a apostar al amor pero decidió preservar su relación y la esconde de los medios

Esta semana Cinthia Fernández reconoció que mantiene una excelente relación con su ex, Martín Baclini al punto de asegurar que el rosarino volvió a apostar al amor.

Sin filtro, la angelita de “LAM” (El Trece) expresó que el mediático “sale con la chica que le pone botox” y frente a esta declaración, Baclini salió a blanquear a su nueva novia.

Si bien Martín no tiene problemas en hablar con la prensa, en esta oportunidad dijo al portal Ciudad que prefería no hablar ni opinar del tema, luego de los dichos de su ex novia.

Con la idea de preservar su nueva relación y cuidarla, sobre todo de los comentarios de la bailarina, el dueño del “Palacio de la Oportunidad” prefirió no hablar y agradecer al medio por el interés.