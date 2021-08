Cinthia Fernández faltó a LAM para irse de vacaciones... ¿y encontrarse con Martín Baclini?

Cinthia Fernández ya había anticipado que tenía planeada una “escapada” a Bariloche. Sin embargo, no sabía -o no quiso contar- que Martín Baclini también estaría en la ciudad rionegrina. Pero el secreto duró poco, ya que al ausentarse a la emisión de Los ángeles de la mañana del viernes 13, Ángel De Brito aprovechó para mandarla al frente.

“No está Cinthia hoy. Se fue a Bariloche con Baclini”, reveló el periodista. Mientras que Mariana Brey aseguró que la acróbata había organizado el viaje para más adelante pero cambio la fecha y justo coincidió con la estadía del empresario.

Cinthia Fernández fue duramente criticada por Yanina Latorre

Desde que anunció su precandidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, Cinthia se convirtió en blanco de críticas. No solo de parte de figuras del arco político, sino que Yanina Latorre también se sumó a los comentarios en contra de su compañera.

“Yo opino lo que considero, no es que si odio al famoso, le pego. Eso es lo que cree Cinthia, yo no la odio”, explicó la esposa de Diego Latorre. Y señaló que Fernández no debería haber viajado: “Si estás en campaña no te vayas, ahí te das cuenta que no es política”.