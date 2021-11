Matías Defederico contra Cinthia Fernández: “Solo pido que mis hijas sean mejores personas”

Es claro que la relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico nunca fue buena luego de su separación. Con tres hijas en común, los mediáticos fueron protagonistas de varios escándalos que tuvieron repercusión pública por los insultos y acusaciones en los medios de comunicación y en las plataformas virtuales.

Al comienzo del 2021 la modelo confesó que su ex llegó en completo estado de ebriedad a su casa, la maltrató, la tomó del cuello con fuerza y la incrustó contra la pared. “Ese día pensé que me mataba. Me agarró del cuello y me subió contra la pared”, relató la morocha.

Ahora, un nuevo escándalo se generó con los dichos de Fernández en “LAM” (El Trece) que lanzó una filosa frase al ver algunas fotos vintage del ex Huracán e Independiente en el baby shower de sus hijas mayores. “¿Por qué me casé con eso?”, preguntó de manera despectiva Cinthia provocando la risa de sus compañeras.

Redes de Matías Defederico

Molesto por el comentario, Matías Defederico usó sus redes sociales y no se la dejó pasar a la madre de sus hijas: “‘¿Porque me casé con eso?’, ‘Te voy a clavar un cuchillo’, ‘Voldemort”, ‘El progenitor’. Solo le pido a la vida que mis hijas sean mejores personas. Porque aun así, seremos familia siempre”, escribió Defederico en la red del pajarito.