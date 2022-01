La furia de Cinthia Fernández en el super porque no le alcanza lo que le pasa Defederico para pagar

Este jueves, Cinthia Fernández y miles de argentinos más fueron al supermercado y se quedaron impresionados con los precios de los productos de todos los rubros. Pero la queja más fuerte y la que llegó a los portales fue la de la bailarina porque disparó contra el padre de sus hija y el dinero que le pasa por mes.

En las historias de Instagram se mostró recorriendo las diferentes góndolas y aprovechaba para recomendarle a sus seguidores qué hacer o dónde ir para conseguir mejores precios. De hecho, se decía “Lita de Lázzari” porque le ayudaba a sus fanáticos a gastar menos.

La bailarina confió que la carne, las verduras y los artículos de limpieza los compra fuera de los hipermercados porque son carísimos por lo que terminó escogiendo lácteos, algunas conservas, galletitas, productos de tocador y otros artículos no perecederos.

Llenó dos carros y al momento de dirigirse hacia la caja para pagar entró en pánico y aprovechó para quejarse de la cuota alimentaria que le pasa Matías Defederico por sus tres hijas en común Fran, Charis y Bella. “Cuando termine voy a mostrar lo que gasté y lo que me depositan de cuota alimentaria”, advirtió.

Y lo cumplió cuando tuvo el tickets final en la mano; gastó más de $ 57 mil y la transferencia recibida por parte de su ex fue de $ 55 mil.

“Sin carne, artículos de limpieza, verduras... Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera. Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total, para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que me difamen y me violenten”, se quejó.

Cinthia Fernández fue al supermercado y disparó contra Matías Defederico porque no le alcanza la mensualidad

“No me alcanza, viejo, ni para el súper. Y dice que son 40 mil para cuota y 15 para la obra social que sale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil)”, siguió disparando en Instagram contra el futbolista.

“Después te cuento el colegio, útiles, uniformes, cuotas, libros. El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, cerró en las historias y luego, desde su casa, se disculpó de la catarsis espontánea y virtual.

La chicana de Matías Defederico a Cinthia Fernández

Apenas arrancó el 2022, Fernández y Defederico fueron los protagonistas de un escándalo que ellos hicieron público por el dinero que él pasa a su ex para cubrir las necesidades de sus tres hijas pequeñas. Pasaban los días y todo subía de tono y hasta se acusaron de engaños y violencia.

Pero lo que queda en el recuerdo es la frase que el deportista usó en una publicación que se convirtió en memes y llevó a Wanda Nara a ser tendencia en Twitter: “Querés vivir como Wanda Nara y sos Cinthia Fernández”.

Continúa la guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus hijas.

Cansado de que la mediática lo acusara de que no les pasa dinero, el joven la desmintió mostrando una captura de pantalla de las transferencias que le había realizado en los últimos seis meses. Y sobre la imagen escribió: “Ahora que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández eso que lo decida el juez, no vos”.