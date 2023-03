Cinthia Fernández furiosa nuevamente contra Matías Defederico: “Me dijo que vayan a una escuela pública”

Cinthia Fernández y Matías Defederico llevan cinco años separados y desde entonces siempren han estado envueltos en diferentes problemáticas por las tres hijas que tienen en común. Ultimamente, los problemas vienen por el lado económico y ahora llegó a tocar la educación de sus hijas.

El padre de Bella, Charis y Francesca ha sido públicamente etiquetado como irresponsable por parte de su expareja. La bailarina ataca constantemente al futbolista y no deja pasar una sola oportunidad para hablar del descuido que tiene Matías por sus hijas.

Cinthia Fernández

En esta ocasión el debate se trasladó al tema del colegio al que sus hijas debían asistir. Para Cinthia es fundamental que las tres hablen inglés, pero, por lo visto, para el exfutbolista no tanto.

La panelista de Nosotros a la Mañana aprovecho para comentar todos los detalles en Intrusos. “Me dijo ‘que vayan a un colegio público’. Igual, yo no tengo nada contra la educación pública”, comenzó la mediática.

Fernández dio una justificación de por qué creía que las instituciones privadas eran lo mejor para las tres: “Elijo la educación privada porque quiero otra cosa para mis hijas. Quiero que hablen en inglés”.

“Juro que me importa más que hablen en inglés que en castellano. Perdón que lo diga. Yo soy una burra. Pero hoy en cualquier carrera piden inglés”, cerró Cinthia Fernández su catarsis contra Matías Defederico.

Cinthia Fernández atacó a Matías Defederico: “Zangano”

“Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años”, comenzó diciendo la panelista en el programa de eltrece.

“Ahora, qué voy a pretender, que me dé la plata de la mitad de lo que corresponde al inicio de clases. Me pasa una cuota de 55 mil pesos”, siguió añadiendo Cinthia, con mucho enojo adentro.

Para continuar con el efusivo descargo contra su expareja, agregó: “Está hace dos semanas en Córdoba. Se fue tres veces de vacaciones en el varano, tiene un auto de alta gama, está viniendo propiedades... plata tiene. Lo que no tiene ganas es de ponerla”.

“Él me pasa 55 mil pesos y arreglate con las pibas. Son, más o menos, 17 lucas por chica. Todo lo pago yo. ¡Me quitó hasta la obra social!”, expuso con furia la bailarina.