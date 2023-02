Cinthia Fernández no se guardó nada y apuntó contra Wanda Nara: “No tiene talento”

Wanda Nara fue noticia en los últimos días cuando arribó su vuelo en Buenos Aires. Este año comenzará una nueva aventura siendo la conductora de Masterchef, pero su pasado amoroso nunca se le despega y es razón para que muchos la critiquen.

Wanda Nara en una entrevista para la RAI (Captura)

En las últimas horas, se conoció una entrevista exclusiva que la blonda dio a un medio de comunicación italiano donde reveló detalles de su relación con Mauro Icardi y la polémica del Wandagate.

Como todo magazine de la farándula, los comunicadores de Nosotros a la mañana hablaron sobre lo que Wanda comentó en dicha entrevista y Cinthia Fernández no dudó en arremeter contra la empresaria y sus proyectos laborales.

Cinthia Fernández subió la apuesta contra los haters

“Yo quiero aplausos para lo que era Wanda antes y en lo que se transformó. No me refiero a lo físico porque está más linda, hermosa, por favor dejate el morocho, sino porque salió de la nada”, comentó la panelista haciendo referencia a los talentos de Nara y también su apariencia física.

Cinthia Fernández criticó a Wanda Nara.

Como si esto fuese poco, Cinthia Fernández no cerró su boca y habló de una forma muy sarcástica aunque fue muy directa contra la ex de Mauro Icardi: “Salió de la nada porque no es una persona con talento, ni tiene talento ni sabe hacer nada, es como una Kennys, pero mirá hoy en día. Es empresaria, una gran mujer… ¡Aplausos! Todos queremos ser Wanda!”.

Cinthia Fernández tuvo un duro cruce con una piquetera

Victoria Tolosa Paz decidió dar de baja al Programa Potenciar Trabajo y produjo mucho malestar en quienes podían llegar a beneficiarse con ello. Para reclamar por un cambio de idea, muchos de ellos realizaron piquetes y cortes de calle que le cayeron muy mal a Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández discutió con una mujer piquetera.

El fruto del móvil fue un duro cruce entre Cinthia Fernández y una de las mujeres que realizaba el piquete. Desde el lugar, el movilero recogió diversos testimonios de quienes estaban en el reclamo hasta que llegó a una pareja que dio particulares detalles que causaron enojo en la panelista del programa.

En medio de la charla, Juan Etchegoyen consultó cómo planificaron el día de trabajo para poder asistir al lugar, la respuesta fue: “Todos pedimos el día, porque a nosotros nos perjudica. Encima que nos dan migajas, nos recortan”.

Cinthia Fernández discutió con una mujer piquetera. / Archivo

Sin querer quedar fuera del cruce, Cinthia Fernández no se quedó atrás y fue contundente con la mujer piquetera: “No son las migajas, están haciendo auditorías de a quiénes se le dan los planes”. Ante esto, la mujer atacó sin miedo a la panelista y dijo: “Cinthia Fernández lo dice desde un piso, cruzándose de piernas y ganando plata”.

Como forma irónica de responder el ataque, Fernández se cruzó de piernas desde el estudio y no dudó en responderle: “Trabajando, algo que vos no sabés buscar ni siquiera en el diccionario”. Para poder alimentar el conflicto, el movilero le ofreció el retorno a la mujer, pero ella se negó rotundamente a hablar con la modelo.