Wanda Nara dio detalles del extravagante regalo que le hizo Mauro Icardi para reconquistarla: cuánto costó

En los últimos días, Wanda Nara fue invitada a formar parte de un programa importante de la televisión italiana y dio detalles que sorprendieron a la audiencia. La empresaria habló de una estrategia que tuvo Mauro Icardi para reconquistarla.

Como muchas personas saben, el drama del Wandagate fue uno de los problemas más importantes que la modelo sufrió en medio de su relación con el deportista. Esto provocó un antes y después en su vínculo y la China Suárez nunca más pasó desapercibida.

En ese contexto, no dudó en aclarar que no lo ve a Icardi como un “exesposo”: “Es mi esposo, seremos una familia de por vida, estamos juntos”. Asimismo, hizo referencia a la unión familiar que durante toda la vida los unirá: sus hijas Francesca e Isabella. “Llevamos casados casi 10 años, eso es una suerte para mí, no sé para él. Esperemos que dure toda la vida”, dijo ella sin filtros.

La ruptura de su amor fue inminente aunque, varios meses después, Wanda indica que no considera terminado al matrimonio con Mauro Icardi. Dentro de este tema, la empresaria destacó un gran regalo que él le hizo cuando quiso solucionar el drama generado por los chats con la ex Teen Angels.

Qué le regaló Mauro Icardi a Wanda Nara

Según los detalles que ella misma dio a conocer, Icardi le obsequió una lujosa y codiciada cartera para reconquistarla. Claramente la hermana de Zaira Nara no es fácil de engañar, por lo que el deportista tuvo que hacer un gran esfuerzo para hacerla cambiar de parecer.

El bolso que Mauro Icardi le regaló a Wanda Nara.

El modelo de la cartera es Himalaya Birkin 30, una de las más deseadas en el mundo de la moda, con detalles de 18 quilates de oro blanco y diamantes incrustados. Según las páginas de internet visitadas, el valor de la misma es de 300.000 euros, aunque Wanda aclaró que no sería posible que él haya pagado ese monto.

Refiriéndose a lo importante y especial que la cartera es para ella, la blonda aseguró que: “Me la guardo y si es posible duermo con ella”. Sin lugar a dudas, más allá de su estilo de vida lleno de lujos, este accesorio debe ser uno de los más costosos de su placard.