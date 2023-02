Telefe confirmó que Wanda Nara será la conductora de Masterchef Argentina y en las redes la liquidaron

Wanda Nara será la nueva conductora de Masterchef Argentina, ya que Santiago del Moro está al frente de Gran Hermano. La modelo y empresaria fue convocada una vez más por Telefe, pero esta vez ella será una de las estrellas del ciclo que es un éxito mundial.

Si bien aún no confirmaron la fecha de inicio del programa, es un hecho que Masterchef estará en la grilla de programación este 2023 y con aires renovados, ya que la mediática lo conducirá y los participantes no serán famosos como en las ediciones anteriores, sino cocineros amateurs de diferentes provincias.

Los nombres de Paula Chaves, Wanda Nara y de Iván de Pineda competían por la conducción del éxito de Telefe. Sin embargo, optaron por la agente de fútbol, quien tuvo participación en el jurado de Quién es la máscara, un formato del exterior que replicaron en Argentina y que condujo Natalia Oreiro en 2022.

“Wanda Nara será la conductora de MasterChef Argentina, estará al frente de la competencia de cocina éxito en el mundo”, escribieron en la cuenta oficial de Telefe.

Al mismo tiempo que confirmaron que seguirá el prestigioso jurado conformado por Donato Desantis, Damián Betular y Germán Martitegui, en la nueva edición con cocineros amateurs.

MasterChef

Los usuarios de las redes criticaron que Wanda Nara sea la próxima conductora de Masterchef

En las redes oficiales de Telefe y de Masterchef confirmaron este martes la participación estelar de Wanda Nara en el programa. Sin embargo, hubo muchos reparos de parte de los usuarios ante la decisión de las autoridades del programa.

En el posteo, abundaron comentarios en los que desacreditaron a la modelo e influencer. Incluso, culparon al canal por no leer la opinión de su audiencia.

Wanda Nara conducirá Masterchef por Telefe.

“Qué manera de arruinar el programa”, “Si querían que no lo veamos, lo lograron”, “Tiene menos cocina que revista Olé jajaja”, “Qué pena con lo q me gusta el programa con ella no lo pienso ver”, “Conductora????”, fueron algunos de los comentarios.

“Pero no le pueden hacer esto a la gente. Conductora? Si ni de panelista pudo ser en el programa de la máscara”, “En el 1er programa de GH malísima!! Ni sabia q decir o hacer, chauu Masterchef”, “No puede ser, teniendo a De Pineda, Peluffo hasta Jey Mammon hubiese sido una mejor opción que Wanda Nada. Si querian algo distinto, hubiesen apostado por alguien nuevo”, opinaron otros usuarios.

“Malísima elección.....tendrían que leer los comentarios porque en definitiva la gente es la que mira el programa”, “Cómo van a cambiar a Santiago Del Moro por Wanda no sabe ni hablar esta chica que desastre”, “Uuuh qué mala elección. Habrá que mirar otro canal entonces”, le recriminaron al canal.