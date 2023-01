Wanda Nara se hizo un radical cambio de look y la compararon con la China Suárez: “Nuevos aires”

Wanda Nara es de las figuras del espectáculo que siempre se las ingenia para que todos hablen de ella. Esta vez no fue por un escándalo amoroso o por problemas con su exempleada, sino por el radical cambio de look que se realizó en las últimas horas y que compartió en redes con sus millones de seguidores.

Si hay algo que caracteriza a Wanda desde hace años es su larga caballera rubia, un rubio similar al de su máxima inspiración y amiga, Susana Giménez. Pero en medio de los cambios personales con los que terminó el 2022 y arrancó el 2023, decidió cambiar su color de pelo.

Wanda Nara

Dicen que muchas mujeres deciden cambiarse el look cuando comienzan una nueva etapa de su vida, sobre todo después de una separación, como es el caso de la empresaria. Y este no tardó en llegar, con el recambio de quincena ella eligió que su cabello ya no sea rubio, sino unos tonos más oscuros y en la gama de los marrones.

Como cada paso que da en su vida, Wanda compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 15 millones y medio de personas, su radical cambio.

“Buenos Aires, digo nuevos Aires. Mi color natural para un proyecto tan lindo. Cambia todo cambia”, escribió debajo del video en el que mostró el nuevo color de cabello, que resalta aún más sus ojos y que la mayoría de sus seguidores le halagó.

“Se viene Wanda morocha”, escribió su estilista y mejor amigo Kennys Palacios, uno de los responsables de la nueva versión de la modelo.

Wanda Nara se realizó un radical cambio de look.

En las redes comentaron sobre el nuevo look de Wanda Nara

Según adelantó la propia Wanda Nara, el cambio se debe a un nuevo proyecto laboral, del que aún no dio detalles. Sin embargo, los usuarios no tardaron en hacer otras conjeturas sobre el color que la hermana de Zaira Nara eligió para arrancar el 2023.

En solo unos minutos, la publicación de la mediática hizo estallar Instagram. El posteo cosechó más de 100 mil “me gustas” y miles de comentarios sobre cómo luce con su nuevo look, el que la mayoría aprobó y hasta le pidieron que no vuelva al rubio que lleva desde hace años.

Wanda Nara se realizó un radical cambio de look.

“Te queda mil veces mejor!!!!”, “Bellísima... un fuego te quedó”, “Te queda bomba”, “Me encantaa”, “No es morocha.seria negro el pelo le queda hermoso”, “Te queda hermoso ese color de pelo!!”, “Me encanta, más fina, más hermosa, muy natural, más joven...”, “Woooow te sacaste 15 años”, “No dudes que es tu mejor color!!! Te hace más bella más delicada!!!”, fueron algunos de los mensajes.

Aunque no tardaron en compararla con la China Suárez, y hasta aseguraron que se puso el mismo color de pelo con intenciones de parecerse a la actriz. “Sos igual a la china jajajajajajaja”, “No puede más de copiona. La china publicó hace unos días el mismo color”, “La china Suarez”, “Se quiere parecer a la China jaja”, comentaron.

China Suárez

La China Suárez mostrando su nuevo look para 2023