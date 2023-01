Cinthia Fernández lució una malla enteriza negra que dejó poco a la imaginación y bailó al ritmo de Shakira

Cinthia Fernández sabe como se manejan las redes sociales y en su cuenta de Instagram, donde posee más de 5.7 millones de seguidores, esta influencer no dejó nada a la imaginación, no solo por su atuendo, sino por el mensaje que pregonó.

La bailarina es reconocida por realizar todo tipo de challenges en sus redes y en esta ocasión no quiso ser menos, teniendo en cuenta que el desafío le quedaba calzado.

La panelista expresó su favoritismo por Shakira luego de que la colombiana criticara a su ex en su sesión junto a Bizarrap. (Instagram).

Al ritmo de la BIZA Music Sesson #53 en la que Shakira le dedicó algunas controvertidas líneas a su ex, Gerard Piqué, esta cantan te no quiso ser menos y bailó a su ritmo. Allí se la pudo observar gozando en la totalidad del video y algunos seguidores no pudieron evitar elaborar teorías sobre la dedicatoria del post y aseguraron que el destinatario era Matías Defederico.

Para esta ocasión, quien fuera candidata a diputada hace un par de años, realizó la coreo en su pileta, luciendo una malla enteriza negra que dejó su parte trasera al descubierto.

Este es el retoque estético que se hizo Cinthia Fernández.

“NO ES CULPA MÍA QUE TE CRITIQUEN….yo solo hago un challenge perdón que te SAL-PIQUE. By Shakira”, fue la polémica descripción del video que logró cosechar más de 52 mil likes en pocas horas.

Cinthia Fernández reveló cuánto tiempo lleva sin tener relaciones

Cinthia Fernández se mostro muy picante en una de sus últimas apariciones en LAM (América) y contó que lleva más de un año sin tener sexo.

Además, reveló el nombre del afortunado: “¿Cuándo vas a tener un novio?”, le consultó Ángel De Brito. “Estuve con Baclini”, contestó la modelo.

Ángel de Brito y Cinthia Fernández

“Desde LAM, pero el otro LAM”, contestó ella entre risas. “Desde que te separaste de Baclini, ¿nunca más tuviste sexo con nadie?”, le dijo el periodista, a lo que Cinthia asintió, pero aseguró que tuvo encuentros ocasionales con el empresario después de haberse separado.