Cinthia Fernández enamoró al acomodar su parte delantera en súper cámara lenta

Una vez más, Cinthia Fernández hizo de las suyas y subió un reels en el que permitió a todos ver los detalles de su cuerpo.

Esta vez, la influencer de 34 años, prendió todas las alarmas de Instagram, cuando se mostró acomodandosé su parte delantera al borde de una piscina.

El reels estuvo acompañado de una particular indirecta: “Perdón pero hoy no está pa otra cosa, así que las/los envidiosos se van pa’l ….Complete la frase”

Pasadas las doce horas de su publicación, superó la barrera de los 90.000 likes, superando por casi el doble, el reels de su rutina de glúteos subida hace dos días.

Cinthia, ya había advertido en su vídeo de campaña como candidata a diputada, que había partes de su cuerpo que utilizaba como ‘anzuelo’ y que todas las veces que lo mostró, mordieron.

Cinthia Fernández durísima contra Fede Bal: “El que las hace, las paga”

La separación de Federico Bal y Sofía Aldrey sigue en pleno auge y manteniendo repercusiones. Esta vez fue Cinthia Fernández, panelista de ‘Nosotros a la Mañana’ (Canal Trece) quien se dirigió al hijo de Carmen Barbieri.

De esta manera, se puso del lado de Sofía en la mañana del viernes y no dejó pasar la oportunidad para opinar y dar su punto de vista de la separación y opinar sobre la conducta del actor.

En una muestra de repudió dijo: “El que las hace, las paga” refiriendosé a Federico Bal y la reciente ruptura que ha tenido.

Asimismo, habló de la falta de consideración de parte del protagonista de la obra Kinky Boots: “Esta piba estuvo en la enfermedad de Fede... y cuando se rompió el brazo”.

Además aprovecho la oportunidad, para terminar de liquidar a Fede Bal: “No se hace esto con la gente que uno quiere. Este chico la debe tener plastificada. No se puede entender la falta de respeto que tuvo con una mujer que estuvo al pie del cañón”.

El escándalo mediático fue cerrado con la solidarización de Cinthia con Sofía Aldrey: “Y ella no quiere fama. No necesita nada. Es millonaria. No necesita fama ni plata. Es una falta de respeto”.

